Итоги проектной деятельности по Бережливому производству подвели на АПЗ

Рабочие группы, состоящие из представителей цехов, отдела бизнес-анализа и отдела информационных систем, защищали свои работы перед заводской комиссией Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

На АПЗ подвели итоги проектной деятельности по Бережливому производству в 2019-2020 годах. Победителей и призеров поздравил генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

В конференц-зале предприятия собрались руководство и самые активные участники, вовлеченные в процесс оптимизации производственных и административных процессов.

– Проекту «Бережливое производство» мы уделяем большое внимание и придаем важное значение, потому что эти мероприятия дают видимый хороший эффект по оптимизации нашего рабочего пространства, – отметил в приветственном слове генеральный директор Андрей Капустин.

По итогам отборочного тура, который проводился заочно, 3 из 14 проектов вышли в финал. Рабочие группы, состоящие из представителей цехов, отдела бизнес-анализа и отдела информационных систем, защищали свои работы перед заводской комиссией – директорами по направлениям.

– Сегодня, на очном этапе, коллеги получили дополнительную мотивацию от того, что смогли пообщаться напрямую с первыми лицами предприятия и показать значимость своей деятельности. Главное, сделать небольшой проект или улучшение, увидеть, что это действительно помогает эффективнее работать. Уверен, коллеги продолжат работу в этом направлении с нашей помощью, – отметил начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин.

В итоге первое место завоевал проект «Автоматизация выдачи металла в производство в ПРБ цеха №54», на втором – «Внедрение электронного заполнения технологической ведомости в цехе №42», на третьем – проект «Повышение эффективности процесса изготовления детали «корпус» в цехе №64». Лучшим подразделением по Бережливому производству в 2020 году стал цех №64, он получил самый высокий балл по результатам аудита системы менеджмента Бережливого производства и системы 5С.

Также генеральный директор вручил дипломы конкурса за лучшую заявку на улучшение административных и производственных процессов и самому активному подразделению. В этом году им стала служба управления производством.

– Более 10 заявок мы реализовали, участвовал практически весь коллектив. Суммарный экономический эффект более 1 млн рублей. Заявки касались улучшений производственных процессов, изготовления деталей, в целом работы нашей службы, – говорит заместитель директора по производству – начальник СУП Андрей Захаров.

Все победители и призеры конкурса получили дипломы и денежные премии.

МНЕНИЯ

Андрей Воробьёв, заместитель начальника СУП – главный диспетчер:

– Наша заявка касалась улучшения административных процессов – сокращения времени на формирование документов. Экономия на один комплект документов составила 2,1 минуты, но за счет тиражирования – 163884 обращения в год – получился самый большой экономический эффект – 896240 руб. Сейчас продолжаем работу в этом направлении. Как сказал генеральный директор: «Зашли в подразделение, свежим взглядом увидели, что можно изменить с целью улучшения или сокращения потерь, и работаем над этим».

Елена Бабикова, экономист по финансовой работе ФИНО:

– Я предложила автоматизировать форму на закрытие отдельных банковских счетов. Раньше заполняла ее вручную, порядка 20 минут требовалось на заполнение каждого бланка. Вводила большой объем данных, была высока вероятность допустить ошибку. С помощью наших программистов буквально за несколько дней создали программу, и сейчас по щелчку заполненный документ формируется сам. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составил порядка 75 тысяч рублей в год.