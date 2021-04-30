Календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити» Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Большой корпоративный календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити» в высшей номинации «Лучший корпоративный календарь».

В основе календаря – двенадцать сезонных пейзажей Нижегородской области, снятых с высоты птичьего полета, передающие красоту и уникальность нашего края. Приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, он демонстрирует, как привычные нам пейзажи сверху выглядят очень необычно, завораживающе.

На втором месте календарь нижегородской инжиниринговой компании «АСЭ», демонстрирующий вклад госкорпорации «Росатом» в реализацию целей развития ООН. На первом – проект Объединенной судостроительной корпорации г.Москвы «Жемчужины морей». Гран-при в этом году удостоился календарь МТЗ «Трансмаш» «100 лет управляя скоростью».

Всего в конкурсе приняли участие около 70 проектов. Эксперты отметили рост нестандартных, ярких дизайнерских решений, одновременно точно визуализирующих смысловой фокус календаря, а также использование информационных технологий и способов продвижения корпоративных календарей.

Напомним, что календари АПЗ не раз становились дипломантами конкурса в различных номинациях, но призового места в главной удостоился впервые.