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Общество30 апреля 2021 14:20

Календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити»

В основе календаря – двенадцать сезонных пейзажей Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА
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Календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити»

Календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити»

Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Большой корпоративный календарь АО «АПЗ» на 2021 год завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити» в высшей номинации «Лучший корпоративный календарь».

В основе календаря – двенадцать сезонных пейзажей Нижегородской области, снятых с высоты птичьего полета, передающие красоту и уникальность нашего края. Приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, он демонстрирует, как привычные нам пейзажи сверху выглядят очень необычно, завораживающе.

На втором месте календарь нижегородской инжиниринговой компании «АСЭ», демонстрирующий вклад госкорпорации «Росатом» в реализацию целей развития ООН. На первом – проект Объединенной судостроительной корпорации г.Москвы «Жемчужины морей». Гран-при в этом году удостоился календарь МТЗ «Трансмаш» «100 лет управляя скоростью».

Всего в конкурсе приняли участие около 70 проектов. Эксперты отметили рост нестандартных, ярких дизайнерских решений, одновременно точно визуализирующих смысловой фокус календаря, а также использование информационных технологий и способов продвижения корпоративных календарей.

Напомним, что календари АПЗ не раз становились дипломантами конкурса в различных номинациях, но призового места в главной удостоился впервые.

БИЗНЕС-ПРЕСС