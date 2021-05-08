Предприниматель из Нижнего Новгорода идёт в политику с партией «Новые люди»

Обучение основам ведения избирательной кампании проходит в Москве. Автор фото: НРО партии

Партия «Новые люди» занимается масштабной подготовкой своих кандидатов на предстоящие выборы в 2021 году. Обучение основам ведения избирательной кампании проходит в Москве, а наставниками для новых людей стали квалифицированные медиа-менеджеры и политтехнологи.

В кандидаты отобрали лучших из лучших – тех, у кого есть реальные проекты, способные повысить качество жизни в стране. В число избранных вошла и нижегородка Анна Чередниченко, которая не только успешно занимается развитием сети кофеин и смузи-баров, но и создала семью, воспитывает ребенка.

Одним из кандидатов от партии «Новые люди» стала нижегородка Анна Чередниченко. Автор фото: НРО партии

Анну, как опытного предпринимателя, с партией «Новые люди» объединяет целеустремленность, смелость в постановке задач и активная позиция.

– Я вижу, что партия Новые люди и мы, молодые предприниматели, – это один формат. Мы – новый формат политики и новый формат бизнеса. У нас общие цели. Мы ориентированы, в первую очередь, на людей. Самых обычных людей, которые живут в каждом городе. И делают чуть больше для окружающих, – рассказывает Анна Чередниченко.

Девушка также отметила, что в политике быстро и сразу не получается, но к этому нужно стремиться, чтобы решать возникающие проблемы эффективно.

О необходимости развития регионов говорит и самый народный мэр страны – Сардана Авксентьева. Она также пойдёт на выборы вместе с «Новыми людьми». О своём намерении баллотироваться от этой партии заявил и бизнес-омбудсмен Александр Хуруджи.

Партия «Новые люди» в предстоящих выборах делает большую ставку на региональных активистов. Автор фото: НРО партии

К слову, партия «Новые люди» в предстоящих выборах делает большую ставку на региональных активистов – лидеров общественного мнения. Во-первых, эти люди уже знакомы массам, а, во-вторых, они уже давно привлекают внимание властей к местным проблемам.

- Зачастую, аудитория таких активистов даже больше, чем аудитория у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы, - делится мнением политолог Валентин Бианки.

Подобная стратегия стала решающей для партии в 2020 году и принесла победу на выборах в четыре региональных парламента. В среднем «Новые люди» взяли 7-8% голосов избирателей.

- Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируются на поиск региональных фигур, а не федеральных медиа персон», - подытожил Валентин Бианки.

«Новые люди» подчеркивают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут тех, кто уже что-то делает.

- Космонавтов, артистов, шоуменов мы оставим другим. Нас будут представлять свободные люди из краёв, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране. Нам не нужны те, кто обещает, что будет, не покладая рук, трудиться, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работал ещё вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не «кресло» в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, - заявил заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

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