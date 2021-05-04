The Hatters рассказали правду о «пьяном дебоше» в Нижнем Новгороде

Новости о выходке питерской группы разлетелись по нижегородским пабликам вечером 3 мая. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Вечером 3 мая в нижегородских пабликах разлетелась новость о том, что лидер российской группы The Hatters устроил пьяный дебош в местном клубе. Однако уже на утро выяснилось, что многое из того, о чем говорилось в этих сообщениях, - не более чем преувеличение. «Комсомолка» попыталась разобраться в сути конфликта и понять, где правда, а где – выдумка.

Питерская джипси-фолк-рок группа The Hatters приехала с концертом в Нижний Новгород – выступление было запланировано на 3 мая, а накануне музыканты решили посетить местный андеграундный клуб Black Ho))), где проходил «альтернативный» концерт. Как рассказали представители коллектива The Hatters, лидер группы Юрий Музыченко и его спутники находились «в приподнятом состоянии». В результате между питерскими гостями и сотрудниками клуба возникла словесная перепалка. По сообщениям некоторых СМИ, Музыченко угрожал ножом и схватил за грудь одну из сотрудниц. Однако обе стороны конфликта это отрицают. Вообще сами представители «шляпников» называют произошедшее «небольшим конфликтом».

«Все описанное в прессе никак не коррелируется с реальностью! Действительно, у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара. В принципе это было бы нормально, если бы не их дикие фантазии о ножах и неких действий сексуального направления (Юра отдыхал с женой и друзьями, а обвинения в применении любого вида насилия – лишь "горячий" заголовок»), - рассказали в The Hatters.

Свою версию произошедшего рассказал другой участник конфликта – создатель концертной площадки Black Ho))) в Нижнем Новгороде Вова Соколов.

«Я был свидетелем и участником конфликта. СМИ переврали факты. Да, ребята вели себя некрасиво, но многие слова были вырваны из контекста. Ножом он [Юрий Музыченко] мне не угрожал, это была просто «синяя» тема со стороны его свиты, которую я всерьез не воспринял. Все же был факт максимально неуважительного поведения к окружающим, и мы не считаем, что если человек играет в известной группе, то может себя так вести. Правда в любом случае за нами, потому что мы стали жертвами *** поведения. Но больше всего я зол на СМИ, которые перевернули все так, как выгодно им», - говорит Вова Соколов.

Как видим, в плане фактов «показания» обеих сторон не противоречат друг другу. Всё остальное – чистой воды эмоции. Одни были крайне не сдержанны, другие обиделись до глубины души. СМИ, не разобравшись, подлили масла в огонь.

«Нам жаль, что пресса с такой легкостью подхватывает любую «жареную» информацию, и мы обязательно юридически урегулируем этот вопрос», - заверили представители питерского коллектива.

Проблем добавилось и у нижегородцев. Словесная перепалка теперь может обернуться для сотрудников заведения Black Ho))) большими неприятностями.

«Нам было достаточно извинений со стороны дебоширов, а сейчас из-за этих *** статей нас пытаются привлечь за клевету», - разводит руками Вова Соколов.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в полицию, однако на момент публикации ответ еще не поступил. Мы будем следить за развитием событий.