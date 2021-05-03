Столкнулись грузовик и легковушка: Смертельное ДТП произошло на Кстовской объездной 3 мая

Погибли водитель и пассажир "ВАЗ". ФОТО: "ЧП | ДТП Нижний Новгород"

Смертельное ДТП случилось сегодня на Кстовской объездной в Нижегородской области. В результате столкновения автомобиля "Камаз" и легкового автомобиля "ВАЗ" погибли два человека. Известными подробностями происшествия поделились в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, столкновение произошло сегодня, 3 мая, в 6:40 на 5 километре автодороги "Обход города Кстово". Участниками ДТП стали "Камаз" и легковушка "ВАЗ". Сообщается, что водитель грузовика выезжал с прилегающей дороги и не предоставил преимущество движения, в результате чего столкнулся с легковым авто.

К сожалению, сила удара оказалась смертельной для находящихся в автомобиле "ВАЗ". Водить и пассажир получили ранения не совместимые с жизнью. Два других пассажира доставлены в больницу.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования близким и друзьям погибших!

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