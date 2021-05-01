«Наташа, ноги!»: Водянова поразила поклонников крохотной юбочкой

Наталья Водянова продемонстрировала свои худенькие ножки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная во всём мире российская модель Наталья Водянова показала себя в новом образе. Знаменитость предстала перед поклонниками в маленьком узорчатом платье. Снимком супермодель поделилась в социальной сети Instagram.

На фотографии Наталья показала наряд из коллекции модного дома Balmain, которому накануне исполнилось 10 лет. Таким образом, супермодель решила поздравить основателя брэнда – французского модельера Оливье Рустена.

- Это платье из твоей первой коллекции навевает на меня мысли о лете, - подписала публикацию Наталья Водянова.

Подписчики, в свою очередь, восхитились хорошей фигурой супермодели и оставили множество приятных комментариев под фото.

- Наташа, ноги! – восхитилась Аля Кац.

- Как ангел с небес получается, - написал Александр Квашнёв.

- Как можно быть такой тоненькой после 5 детей? Зависть! – задалась вопросом Лера Вавилова.

- Всё здесь красиво! И руки, и ноги, и голова, и особенно душа! – отметила Елена Пугаева.

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