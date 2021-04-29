В Дзержинске пьяный автомеханик устроил гонки с полицией на машине клиентки

Пьяный автослесарь украл машину клиентки и устроил гонки с полицией в Дзержинске. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Помните клип группы "Звери", где главный герой днем работал в автосервисе, а ночью разъезжал на машине клиентки по ночной Москве? Похожая история произошла на днях в Дзержинске. Только если автослесарем из телевизора двигало желание познакомиться с красивой девушкой, то мастером из Дзержинска - алкоголь.

Как-то ночью инспекторы ДПС несли службу на улице Ватутина в городе химиков. Поначалу все было спокойно, но в какой-то момент мимо служебной машины пронесся черный "Мицубиши Ланцер". Водитель иномарки проигнорировал требование инспектора остановиться, только наоборот, поддал газу и был таков. Полицейские пустились в погоню по ночному городу.

Вскоре нарушителя удалось остановить. Из машины, слегка покачиваясь, вышел мужчина средних лет. Он был изрядно пьян - позднее это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

Нарушителем оказался 37-летний автослесарь, работающий в одном из местных сервисов. Иномарка, на которой он угонял от инспекторов, принадлежала клиентке этого самого автосервиса. Женщина оставила машину на ремонт, явно не ожидая такого подвоха.

Как выяснилось, мужчина не в первый раз садится за руль пьяным, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело. Еще одно дело завели по факту угона.

"Согласно действующему законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.