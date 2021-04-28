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Происшествия28 апреля 2021 15:21

«Я тебя убью»: Житель Навашина пытался задушить бывшую жену коленом

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
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Житель Навашина пытался задушить бывшую жену коленом.

Житель Навашина пытался задушить бывшую жену коленом.

Фото: Иван Макеев

Ссоры между бывшими супругами не такая уж редкость. Однако в поселке Навашино Нижегородской области стычка едва не закончилась трагедией — здесь пьяный мужчина принялся душить бывшую жену. Лишь по счастливой случайности дело не закончилось гибелью.

- ЧП произошло около четырех часов дня 17 апреля, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Прямо в дом к женщине заявился ее бывший муж. Он был пьян и напал на нее.

Намерения у мужчины были весьма кровожадные. В течение всей потасовки он кричал: «Я тебя сейчас убью, задушу». Эти жуткие крики подтвердили и соседи. Стоит отметить, что сама женщина всегда считалась довольно спокойной — ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась. А вот ее супруг уже успел отметиться перед законом — в 2019 году он был осужден по статье «Побои».

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - рассказал источник. - Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этого дела уже завершено.

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