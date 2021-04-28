Майские праздники в Нижнем Новгороде: Полезные советы, как устроить идеальный пикник

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До майских праздников осталось совсем немного времени. Жители Нижнего Новгорода уже во всю планируют, как провести долгожданные выходные, которых в этом году будет много – отдыхаем с 1 по 10 мая. Самые популярные развлечения на майские – поход на шашлыки.

«Комсомолка» подскажет, устроить для родных и друзей идеальный пикник, и не потратить на это много сил и энергии.

ЧТО С ПОГОДОЙ

На майские праздники погода в Нижнем Новгороде будет теплой. Днем ожидается от +12 до +23 градусов тепла, но временами будут идти дожди. Осадки возможны 1 и 3 мая, 2 и 4 числа – переменная облачность. Исходя из этого заранее нужно решить, где и какие беседки арендовать. Лучше брать закрытые, чтобы не промокнуть, если начнется дождь.

КУДА ПОЕХАТЬ

Комфортные беседки, рассчитанные как на большие, так и маленькие компании, можно арендовать в Сормовском парке, парках 1 Мая, «Швейцария», «Печерские пески», и других. Бронировать места лучше заранее, так как людей будет не мало.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ОЧЕРЕДИ В МАГАЗИНАХ

В преддверии праздников в супермаркетах обычно не протолкнуться. Мало того, что на кассах повсюду очереди, так еще и походом в один магазин порой дело не заканчивается. Из-за того, что продукты мигом раскупают, порой приходится мясо в одном магазине брать, овощи и фрукты - во втором, а шампура и уголь - в третьем искать. Пока все купишь, устанешь, мариновать мясо и готовить закуски уже не захочется.

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Чтобы не тратить время на походы по магазинам, на Яндекс.Маркете можно заказать быструю доставку свежих продуктов на дом. Все необходимое вам привезут из партнерского магазина - Metro. В ассортименте больше 17 тысяч наименований товаров, поэтому найдется все, что нужно: начиная с овощей, фруктов, замаринованного мяса, и заканчивая мангалами, раскладными столами и стульями для комфортного отдыха на природе, пледами на случай ветреной погоды, удочками, если захотите на рыбалку, и так далее.

ГОТОВИМ ЗАКУСКУ

На свежем воздухе всегда просыпается аппетит. Пока шашлыки будут готовиться, непременно захочется перекусить. Поэтому закуску лучше всего приготовить заранее дома. Если погода прохладная, можно приготовить сэндвичи со сливочным сыром и копченым лососем. Если день будет жарким, тогда такую закуску лучше не брать, на солнце она быстро испортится. На случай теплой погоды для питательных сэндвичей подойдет ветчина, сыр, кусочки помидора и огурца, листья салата, можно добавить вареное яйцо.

В качестве закуски можно приготовить роллы. В кусочки лаваша завернуть овощи, кусочки копченого мяса, сыр, заправить соусом. Или в листья салата завернуть смесь из потертых на терку сыра, яиц, с добавлением зубчика чеснока и укропа.

Овощной салат тоже отличный вариант для перекуса. Дома в пластиковый судок нарежьте огурцы, помидоры, листья салата, болгарский перец, маслины и заправьте оливковым маслом.

На десерт можно нарезать фруктовое ассорти. Заранее дома распределите ягоды по пластиковом стаканчикам, а на природе заправьте йогуртом.

Если захотите приготовить грибы на решетке, берите шампиньоны. Но перед тем как их жарить, замаринуйте на час в оливковом масле со специями, тогда они будут сочными и не пересохнут на огне. Вместе с грибами можно запечь баклажаны, помидоры, болгарский перец.

ВО ЧТО ПОИГРАЕМ

Выезжая на природу, не забудьте прихватить мяч или бадминтон. Вдруг захочется разогнать съеденные калории. Если активные игры не привлекают, можно поиграть в твистер, пантомиму, карты, мафию, монополию, имаджинариум. Дети будут рады запустить в небо воздушного змея или пострелять из водяных пистолетов, если позволит погода.