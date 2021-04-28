Двое мужчин провалились в канализацию под Нижним Новгородом: один из них погиб

Выжившего мужчину доставали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Двое мужчин провалились в канализационный колодец в деревне Бурцево Богородского района. Один из них погиб, второго пришлось доставать сотрудникам МЧС.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло днем 28 апреля. Информация о том, что в канализационном колодце около одного из домов находятся двое мужчин, поступила около полудня. По словам очевидцев, выбраться сами люди не могли.

Один из мужчин погиб. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«На момент прибытия спасателей признаки жизни подавал лишь один мужчина. Его при помощи спасательного устройства-веревки, а также с применением дыхательных аппаратов (масок) подняли на поверхность», - рассказали сотрудники регионального управления МЧС России.

К сожалению, второй мужчина погиб. Пострадавшего передали медикам, он был госпитализирован.

Выжившего мужчину передали медикам. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Он был не в состоянии разговаривать – мужчина находился на грани жизни и смерти», - рассказали в МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.