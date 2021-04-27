Волонтеры помогут благоустраивать хоккейные коробки в Нижнем Новгороде

Постоянная комиссия городской Думы по социальной политике на заседании 26 апреля 2021 года обсудила результаты мониторинга состояния хоккейных коробок, расположенных на территории Нижнего Новгорода.

По словам Марии Самоделкиной, в мониторинге приняли участие депутаты городской Думы, представители департамента физической культуры и спорта администрации города и волонтеры НРО ВОД «Волонтеры Победы». Их силами в период с 28 января по 15 февраля 2021 года был проведен мониторинг состояния 77 хоккейных коробок, который показал, что более 50 из них нуждаются в благоустройстве.

Как рассказала Мария Самоделкина, до конца августа на них планируется заметить сетки на воротах, защитные сетки, баскетбольные кольца, отремонтировать и покрасить бортики, а также при необходимости заменить ворота.

«Мы приглашаем всех депутатов вместе с волонтерами принять участие в реставрации хоккейных коробок», – отметила депутат.

Председатель постоянной комиссии Инна Ванькина предложила объединить усилия волонтеров, депутатского корпуса и профильного департамента администрации города по благоустройству хоккейных коробок.

«Мы говорим не о полной замене или реконструкции коробок, а о их ремонте. Сейчас коробки выглядят брошенными, а мы хотим, чтобы они выглядели нужными. Для этого их необходимо отремонтировать. Мы эту работу проведем и подготовим хоккейные коробки к следующему зимнему сезону», – подвела итог заседания Инна Ванькина.

Напомним, в ходе заседания комиссии по социальной политике 21 января 2021 года Инна Ванькина дала старт мониторингу хоккейных коробок

Справка:

По информации департамента физической культуры и спорта администрации города, всего в Нижнем Новгороде расположены 110 хоккейных коробок. В этом году на их ремонт и содержание выделено 3,6 млн рублей.

В ходе мониторинга было проверено состояние 77 хоккейных коробок. Из них в Канавинском районе находится 4 хоккейные коробки, все они нуждаются в ремонте, в Автозаводском районе – 36 хоккейных коробок (9 нуждаются в ремонте), в Ленинском районе – 11 хоккейных коробок (4 нуждаются в ремонте), В Московском районе – 14 (8 нуждаются в ремонте), в Нижегородском районе – 11 хоккейных коробок (5 нуждаются в ремонте), в Приокском районе 12 хоккейных коробок (9 нуждаются в ремонте), в Сормовском районе 18 хоккейных коробок (11 нуждаются в ремонте), в Советском районе 3 хоккейные коробок (3 нуждаются в ремонте).