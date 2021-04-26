Главного экономиста развели на полмиллиона рублей в Нижегородской области

Злоумышленники заставили 39-летнюю женщину перевести на их счет более полумиллиона рублей Фото: Shutterstock

Главный экономист крупной нефтяной компании стала жертвой мошенников в городе Кстово Нижегородской области. Злоумышленники заставили 39-летнюю женщину перевести на их счет более полумиллиона рублей.

15 апреля 2021 года на телефон женщины позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что с ее банковской карты только что пытались снять деньги. Чтобы не допустить этого, жертве предложили снять ее денежные средства с расчетных счетов и перевести на новые перевыпущенные карты.

- При этом все время со мной продолжали разговаривать по телефону – пока я не сходила в отделение банка и не сняла со счета 533 500 рублей, - рассказывала потом полицейским потерпевшая. – Затем я разослала деньги на две новые карточки – суммами по 200 000, 106 500 и 227 000 рублей.

Женщина отметила, что о подобных способах мошенничества, конечно же, не раз слышала из СМИ. Однако, тем не менее, попалась на удочку злоумышленников.

- Все номера злоумышленников установлены, направлены запросы в банки и в сотовую компанию, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.