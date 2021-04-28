Откажитесь от сайта и сконцентрируйтесь на главном: предприниматели раскрыли секреты успешного бизнеса

Торговля - любыми товарами - один из самых популярных видов малого бизнеса в городе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нижний Новгород уже который год входит в первую десятку городов-миллионников по количеству объектов малого и среднего бизнеса. Наиболее привлекательной сферой деятельности в регионе, по данным Нижегородстата, остаются торговля и ремонт автотранспорта – здесь сосредоточено 30 процентов малых предприятий, еще 19 занято в сфере обрабатывающих производств, 11 – в сфере строительства, и 8 процентов компаний выбрали сферу недвижимости.

Безусловно, последний год выдался особенно тяжелым для малого бизнеса: многие предприятия закрылись, так и не сумев выплыть из водоворота коронавирусного кризиса. Бизнес прошел своего рода естественный отбор: остались сильнейшие. Мы попросили предпринимателей поделиться опытом и дать несколько советов друг другу и новичкам.

Владелица цветочной мастерской «ОгоБукетик» Татьяна Лепешкина: «Превосходите ожидания клиентов»

– Бизнес – это живой организм. Ни в коем случае нельзя думать, что достигнутый успех постоянен. Меняются как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на ход событий, поэтому важно откликаться на требования времени. Сейчас это, бесспорно, онлайн-сфера. Любой бизнес можно и нужно развивать в онлайне.

Татьяна Лепешкина: «В любом бизнесе должен быть смысл». Фотография предоставлена героиней публикации.

Второе: важно учитывать конкретный спрос – если в вашем цветочном магазине спрашивают семена или в обувном носки, есть смысл добавить их в ассортимент. С другой стороны, нужно не бояться воспитывать у клиентов вкус и самим формировать спрос – возможно, ваша аудитория не видела таких букетов или не знает о каком-то продукте – покажите, научите, привейте. В любом бизнесе должен быть смысл – только тогда вам будет интересно им заниматься, и он будет расти. Ответьте себе на вопрос: зачем я это делаю, какова миссия моего дела?

Кроме того, огромное внимание нужно уделять сервису. Все мы люди, и все ценим хорошее отношение. Улыбка, приветствие, доброжелательный тон должны стать постоянными как для владельца, так и для сотрудников. Превзойти ожидания клиента, хотя бы в какой-то мелочи, – вот ключ к тому, что он вернется к вам и приведет знакомых.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Юрий Устинов. Фотография предоставлена героем публикации.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Руководитель ООО «Нижегородское предприятие торгового оборудования» Илья Куртеев: «Развивайтесь при любой возможности»

– Чтобы всегда идти в ногу со временем, развивайтесь при любой возможности. Даже если у вас большой опыт и вы давно на рынке – новые знания никогда не бывают лишними. Посещайте различные образовательные тренинги, повышайте квалификацию – как свою, так и своих сотрудников. Каждый раз ставьте более высокую планку и идите к намеченной цели. Да, это потребует некоторых финансовых вложений, но оно того стоит. Вы будете приятно удивлены, когда затраты на собственное развитие вскоре обратятся в прибыль.

Илья Куртеев. Фотография предоставлена героем публикации.

Будьте максимально доступны для клиентов, оставайтесь всегда на связи: по телефону, в мессенджерах, по почте. Старайтесь давать обратную связь в короткие сроки: люди это ценят. Проявляйте максимальную заинтересованность в решении тех или иных вопросов по каждому отдельному случаю. Будьте корректны и терпеливы, что бы ни случилось.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Она – двигатель торговли. И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

И еще один совет: дорожите своими клиентами. Сейчас каждый из них на вес золота. Встроенная в Яндекс.Бизнес функция онлайн-записи поможет не потерять ни одного заказа, а умные алгоритмы позволят отслеживать тех клиентов, кто почему-то перестал пользоваться вашими услугами, чтобы предложить им какие-то бонусы и вернуть в разряд постоянных.

Ресторатор, глава представительства федерации рестораторов и отельеров России в Нижнем Новгороде Александр Котюсов: «Сконцентрируйтесь на главном»

– Для того чтобы ресторану удержать клиента, нужно, чтобы было хорошее обслуживание, вкусная еда и адекватные цены – так было всегда.

Александр Котюсов: кормите вкусно и обслуживайте хорошо! Фотография предоставлена героем публикации.

Если в твоем ресторане невкусно кормят и плохо обслуживают, то никакими способами ты клиента не удержишь. Ресторан – это место, где должны хорошо кормить, где приятно посидеть, провести время. Поэтому сконцентрируйтесь на главном. Придумывать какие-то дополнительные вещи в ресторане нет особого смысла, ведь если человек хочет петь – он пойдет в караоке, если потанцевать – в ночной клуб.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.