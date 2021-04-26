Можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и как часто надо проходить тестирование: Главврач нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян ответил на вопросы о заболевании

Соломон Апоян - главный врач нижегородского СПИД-центра. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Всего несколько десятилетий назад положительный тест на ВИЧ был приговором, а на заразившихся людей начинали косо смотреть даже родные и друзья – мол, если подхватил такую болезнь, значит, употреблял наркотики или был неразборчив в связях. Сейчас все изменилось – ВИЧ, если он не перешел еще в стадию СПИДа, успешно подавляется лекарствами. А заражаются все чаще отнюдь не наркоманы и гомосексуалисты, а обычные гетеросексуальные пары. Но тестирование на ВИЧ люди все еще проходят не слишком охотно.

- Между тем, сдавать тест на ВИЧ оптимально раз в год. А если вы находитесь в зоне риска – то и раз в полгода, - считает главный врач нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян.

А зона риска – это не только смена половых партнеров. Это любые манипуляции, при которых можно заразиться через кровь при условии недостаточной стерилизации инструмента – хирургические операции, пирсинг, татуировки, даже обычный маникюр!

При этом тестирование пройти несложно – для этого созданы буквально все условия. Во-первых, это не стоит ни копейки. Во-вторых, обследоваться можно во всех больницах или поликлиниках. В-третьих, можно вообще никуда не ходить, а просто купить экспресс-тест в аптеке (но это, конечно, уже не бесплатно).

- До пандемии мы обычно выявляли около 2000 человек в год . В 2020 году люди старались меньше ходить по медицинским учреждениям, поэтому за прошлый год выявили лишь около 1400 заболевших, - говорит Соломон Апоян.

Но, тем не менее, существующие тенденции вселяют надежду.

- На самом деле люди уже стали гораздо ответственнее относиться к своему здоровью, думать, как себя вести, как обезопасить себя и партнера. Часто приходят сразу парами, - рассказывает Соломон Апоян. – Сейчас наш регион находится на 24 месте по количеству заболевших, это намного лучше по сравнению с предыдущими годами.

О положительном диагнозе человеку обычно сообщают психологи. Первая реакция у всех – конечно, отторжение и шок: «Как такое могло случиться именно со мной?». Но если вовремя выявить заболевание и начать принимать лекарства, то спустя какое-то время можно сократить количество вируса в крови почти до нуля. Такому человеку уже можно не бояться кого-то заразить. Более того, у него рождаются здоровые дети. И даже если ВИЧ выявляют у беременных (в последние годы всех беременных в обязательном порядке тестируют на вирус иммунодефицита человека), женщина тоже начинает принимать лекарства – и малыш рождается здоровым.

А вот если не замечать болезнь, летальный исход, увы, неизбежен. Сначала симптомов никаких нет, человек чувствует себя вполне здоровым. Но в среднем спустя 8-10 лет после заражения у человека развивается СПИД. И тогда даже легкая простуда может оказаться смертельной.

ЗНАЙ НАШИХ

Мобильное приложение «Здоровье плюс» было разработано и запущено на платформах IOS и Android для пациентов Центра по борьбе со СПИД и общего населения Нижегородской области. В приложении доступны следующие функции: Новости, Вопрос-Ответ, Чат, расписание работы врачей Центра, а также возможность записи на прием. В приложении любой зарегистрировавшийся пользователь может анонимно задать любой интересующий вопрос, связанный с заболеванием.

КСТАТИ

Нижегородский СПИД-центр проводит бесплатное тестирование сотрудников компаний. Работодателям достаточно просто выбрать день и договориться об обследовании.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 083 больных ВИЧ-инфекцией находятся на диспансерном учете ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» по состоянию на 31 декабря 2020 года

1331 больной ВИЧ-инфекцией был впервые взят под диспансерное наблюдение в 2020 году

72 901 пациент были приняты врачами ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» за 2020 год