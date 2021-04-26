Фэнтези и любовные романы по четвергам: эксперты составили портрет онлайн-читателя Нижегородской области

Эксперты составили портрет онлайн-читателя Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Нижегородской области на основе анализа обезличенных данных абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Исследование было приурочено к Всемирному дню книг и авторского права.

Согласно данным исследования, типичным «цифровым» книгочеем Нижегородской области стала женщина 38 лет, предпочитающая читать фэнтези и любовные романы по четвергам. В целом среди мобильных читателей региона женщин в два раза больше, чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает слушать книги. Электронные библиотеки предпочитают пользователи в возрасте 37-40 лет, и лишь 4% пользователей старше 70 лет.

Наиболее популярны среди нижегородцев жанры фэнтези, современных любовных романов и детективов. Но самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может все!» Джона Кехо, бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, а также произведение бизнес-консультанта Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности».

Кроме того, мужчины часто прибегают к самопомощнику Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», а женщины – к книге по ораторскому искусство Натальи Ром «Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения». Среди российских писателей у пользователей популярны современные фантасты Евгений Щепетнов и Павел Корнев.