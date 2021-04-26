Сувениры с историей

Флагманский магазин «Нижний 800» открылся в центре Нижнего Новгорода. ФОТО: Центр 800

Куда торопятся туристы, приехавшие впервые в новый город? Конечно, на его главную улицу. Оттуда все дороги ведут к знаковым местам. В Нижнем Новгороде путь к достопримечательностям теперь начинается от флагманского сувенирного магазина «Нижний 800», расположенного на главной улице — Большой Покровской. Туристы и местные жители здесь могут не только купить симпатичный магнитик, красочное панно или футболку с символикой юбилея, но и познакомиться с историей Нижнего, погрузиться в атмосферу предстоящего праздника.

Новый фирменный магазин «Нижний 800», который открылся 23 апреля, меньше всего напоминает торговое предприятие. Это настоящее выставочное пространство, с той лишь разницей, что экспонаты здесь заменяют изделия нижегородских художественных промыслов, сувениры, одежда и игрушки. Все они украшены юбилейной символикой и имеют лицензию. А ещё в этом двухэтажном доме поселились символы нижегородского праздника олененок НиНо и дятел Гор. Милые мягкие игрушки, выполненные по эскизу студента Никиты Киселёва, понравятся не только детям, но и взрослых не оставят равнодушными.

Здесь можно увидеть талисманы грядущего 800-летия Нижнего Новгорода. ФОТО: Команда 800.

Кстати, именно их первыми приобрёл заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович после открытия магазина «Нижний 800».

– У каждого большого праздника должен быть свой фирменный магазин с классными сувенирами, которые будут с удовольствием покупать, – рассказал Олег Беркович. – Огромное количество нижегородских дизайнеров принимают участие в создании сувенирной коллекции к юбилею города, и ассортимент магазина будет пополняться еженедельно.

В Нижнем Новгороде путь к достопримечательностям теперь начинается от флагманского сувенирного магазина «Нижний 800».ФОТО: Команда 800

Одно из отличий нижегородского сувенирного дома в том, что 99% его товаров производятся на территории региона. Все давно привыкли, что, например, мягкие игрушки и футболки привозят к нам из Китая. Так вот наши НиНо и Гор – истинные нижегородцы. Их выпускают на местном предприятии. Нижегородская прописка и у футболок, курток, платков с пейзажами наших художников.

Здесь же представлен широкий ассортимент народных художественных промыслов. Городецкая и хохломская роспись, борнуковская камнерезная скульптура, казаковская филигрань, сувенирные топоры – в этом магазине есть всё, чем гордится Нижегородская земля.

Однако те, кто придёт за памятным сувениром в фирменный магазин «Нижний 800», унесут с собой нечто большее, чем просто магнитик, расписная тарелочка или чашка. Здесь, пройдя всего по двум этажам, можно погрузиться в историю Нижнего Новгорода, увидеть лица его героев, понять значение города для российской литературы, промышленности, техники, искусства.

– Нам захотелось во флагманском магазине объединить не только официальную символику и памятные сувениры, но и вызвать у посетителей ассоциации с достопримечательностями города, его героями, с тем, что откликается в наших сердцах, – отметила директор «Центра 800» Софья Юдина. – Чтобы у туристов после посещения флагманского магазина и покупки магнитика появилось желание обязательно посмотреть на наши мосты, Дмитриевскую башню кремля, посетить стадион. Благодаря таким ассоциативным вещам гости узнают город и влюбляются в него.

Каждый метр уникального пространства наполнен нижегородским духом. Войдя в магазин, посетитель сразу увидит на одной из стен изображение Нижегородского кремля и Главного ярмарочного дома. На другой стене – фотография нашего земляка писателя Максима Горького во время посещения Нижегородской радиолаборатории. В холле первого этажа можно увидеть небольшой арт-объект в виде башни кремля, а сувениры лежат здесь на стеллаже, который по форме повторяет памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства.

В зоне у лестницы на второй этаж захочется задержаться и на фоне постера знаменитой картины Бориса Кустодиева, выпить чаю с городецким пряником. Не зря же нижегородцев издавна называли водохлёбами и чаёвниками. На Нижегородскую ярмарку чай везли прямиком из Китая.

99% товаров сувенирного дома производятся на территории региона. ФОТО: Команда 800

На лестнице можно увидеть изображение Валерия Чкалова и прочитать его послание: «Если быть – то быть первым». Второй этаж посвящён развитию инженерной мысли в Нижнем Новгороде, поэтому там гостей встречает изображение ажурных металлических пакгаузов на Стрелке. На витринах – антиквариат, коллекционный фарфор и различные механизмы, поэтому неслучайно на одной из стен есть портрет известного изобретателя-самоучки Ивана Кулибина. Поблизости выставлены книги нижегородских издательств, одна из них так и называется – «Наш Кулибин».

Основной зал второго этажа посвящён подвигу Минина и Пожарского, собравших народное ополчение и освободивших в 1612 году Москву от иноземных захватчиков.

К 800-летию города разработали целую коллекцию одежды с символикой юбилея. Она для тех, кто ведёт динамичный образ жизни, и зал, где предлагаются футболки, бейсболки, бомберы, посвящён спорту и прославленному хоккеисту команды «Торпедо» Виктору Коноваленко. Он был легендой Автозаводского района, поэтому неслучайно на одной из стен изображены автомобили, которые производились на Горьковском автомобильном заводе. А примерочные в этом зале оформлены в стиле стадиона «Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде путь к достопримечательностям теперь начинается от флагманского сувенирного магазина «Нижний 800».. ФОТО: Команда 800

Для нас, нижегородцев, герои-земляки известны, а достопримечательности узнаваемы. Гостям же города не придётся разгадывать загадки. На вопросы об истории города готовы ответить продавцы флагманского магазина «Нижний 800», а профессиональный гид проведёт экскурсию. Он подскажет, как найти и где увидеть символы города. Шансов не влюбиться в Нижний Новгород не останется.

Юлия МАЙОРОВА