Спасти рядовую Матрешку: Как русский промысел выживает без иностранных туристов

Полхов-Майдан уже не одну сотню лет славится своими матрешками и другими деревянными изделиями. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Что иностранцы везут из России домой? Конечно, матрешек, и японское происхождение этого сувенира уже давно никого не волнует. Только вот уже больше года как туристический рынок рухнул из-за пандемии коронавируса. А вместе с ним и сувенирный. Под угрозой оказались целые села, жившие народными промыслами – люди, владеющие тонким ремеслом, стали разъезжаться по окрестным городам, чтобы работать в магазинах и на стройках. «Комсомолка» отправилась в одно из таких сел – Полховский Майдан, славящийся своими самобытными деревянными куклами.

ТЕПЕРЬ НЕ ДО КРЕДИТОВ

Ехать до Полховского Майдана от Нижнего Новгорода три с половиной часа – дольше, чем, скажем, до центра соседней области Владимира. Село спряталось на самом краю региона, почти на границе с Рязанской областью и Мордовией. Наконец въезжаем – и приятно удивляемся. Впечатления разрухи Полхов-Майдан не производит.

Возле многих домов лежат стволы деревьев. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Крепкие большие дома, почти у каждого стоит машина. Улицы – по сотне домов. На все село – всего несколько развалюх, и то давно покинутых хозяевами. Красивая белая церковь с колоннами, у школы – россыпь разномастных велосипедов, даже не прикованных замками. Не боятся, значит, что украдут. С дорогами, конечно, беда, но с ними и в городах беда.

И у многих домов – штабеля леса.

- Да это еще мало, - замечает глава администрации Полховского Майдана Иван Рожков. – Не сезон сейчас для заготовки материала – дороги в лесу развезло, не проехать. А вообще тут почти в каждом доме матрешек делают. Я и сам в свое время их точил, а мама моя красила. Во всех семьях так.

Изготовление матрешек в Полховском Майдане - семейный бизнес, дело, передающееся от отца к сыну. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По словам Ивана Рожкова, матрешка всегда была сезонным товаром – к Новому году, например, цена падала раза в два по сравнению с летом.

- Но матрешка ведь не единственный товар, который у нас делают, - рассказывает глава администрации. – А делают у нас, грубо говоря, все, что имеет круглую форму и что можно выточить из дерева. Копилки, ручки, фурнитура для мебели, разная посуда… К Новому году – Деды Морозы, к Пасхе – яйца.

Популярны у заказчиков наборы игрушек для детей. Фото: Михаил МАЙОРОВ

Но уровень доходов все равно заметно упал за последний год, признает Иван Рожков.

- Раза в два в среднем. Кто зарабатывал раньше 40 тысяч, сейчас зарабатывает 20. Уже не до строительства домов и кредитов на машины, - говорит чиновник.

Не одними матрешками живет Полхов-Майдан - здесь производят множество различной деревянной утвари Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Основная проблема – в том, что большинство сельчан работают неофициально. Ведь, пока не началась пандемия, все было налажено – каждый знал, к кому обратиться, чтобы сбыть свой товар. А когда все рухнуло, люди остались и без работы, и без помощи государства, которая полагается индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

- Многие вообще только ближе к пенсии начинают задумываться об официальном трудоустройстве. В 60-65 лет точить уже физически тяжело, а жить на что-то надо, - рассказывает Иван Рожков.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Изготовление матрешек и другой деревянной утвари для жителей Полхов-Майдана действительно семейное дело. Отцы учат сыновей работать на токарном станке, матери делятся с дочерями секретами росписи.

Роспись, кстати, здесь применяется уже далеко не только классическая. У оригинальной полхов-майдановской матрешки – непременно черные кудри и огромные цветы. И цветы эти имеют свою историю.

- В войске Степана Разина одним из отрядов командовала женщина – Алена Арзамасская. Когда восстание подавили, ее захватили, обвинили в колдовстве и заживо сожгли в срубе. А наутро на пепелище расцвела северная роза – шиповник. Вот этот шиповник мы и рисуем, - объяснил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» местный житель Михаил Казаков.

Семья Казаковых тяжело пережила 2020 год - не было вернисажей, на которых обычно продавали матрешек Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Но традиции здесь уже не так популярны. Во-первых, рисовать классику уметь надо – там свои пропорции и особенности. Во-вторых, у мастериц и свои рисунки получаются не хуже – а главное, на любой вкус! Хочешь – вот тебе розовая, словно Барби, матрешка. Хочешь – высокая и стройная разборная кукла, в которую прячется бутылка шампанского. Хочешь – темно-синяя, как океан, вся в рыбах и сетях – для баночки с икрой.

- А еще хорошо идет сейчас посуда для детей, - отмечает Михаил Майоров, еще один житель Полхов-Майдана, в гостях у которого мы побывали. – Вот, например, недавно делал набор – кастрюлька, сковородка, тарелки и разборный торт со свечками.

Михаил Майоров предпочитает точить не матрешек, а другую деревянную утварь. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Со станками парни управляются ловко – за считанные минуты из деревянной заготовки на свет появляется матрешка, сахарница, яйцо или бочонок для меда. Для украшения добавляют выжженные полоски: натягивают толстую проволоку, а дальше работает сила трения.

- Точить мальчишки у нас начинают лет с 11, а то и раньше, - рассказывает Михаил Майоров. – Да что там – вон сынишке у меня всего четыре года, а из мастерской уже не выгонишь!

Липовые заготовки для матрешек должны сохнуть минимум год. А лучше два-три. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Насмотревшись на процесс вытачивания, прошу показать следующий этап – как красят матрешек. Едем в районный центр – рабочий поселок Вознесенское – к мастерице Ирине Лесиной. Весь коридор в ее квартире заполнен стройными рядами матрешек разных цветов и размеров. В воздухе – запах свежей краски и лака.

- Вторник же сегодня, - объясняет Ирина. – Мы в этот день всегда отправляем товар, скоро должна машина прийти. А пока вот стоят, сушатся.

Ирина берет в руки заготовку и прямо на моих глазах творит волшебство – из-под ее кисти появляется очаровательное личико, золотистые кудри, на подоле и платке распускаются ромашки и появляется сочная клубника. И все это чуть больше, чем за полчаса.

- Одну матрешку расписывать долго и неудобно, - скромничает Ирина. – Обычно работаю, как конвейер – рисую всем сначала лица, потом волосы, потом платки… Так в день штук 50 свободно получается делать.

Но изготовить – полдела, важно еще продать. А кому продать, если нет вернисажей и туристов?

- Я уже и продавщицей успела поработать за последний год, - признается Ирина Лесина. – Хорошо, сейчас снова стал появляться хоть какой-то спрос – смогла наконец вернуться к ремеслу.

DISNEY, MARVEL И 800-ЛЕТИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Напоследок заглядываем в администрацию Вознесенского района, чтобы побеседовать с главой.

- Матрешками живет не только Полхов-Майдан, но и весь Вознесенский район. В 90-е годы это вообще оставалось единственным промыслом, который обеспечивал благосостояние наших жителей. Их и за рубеж поставляли, и в Москве работал вернисаж, а как началась пандемия – конечно, объемы производства просели, а доходы жителей упали. И они массово пошли в службу занятости, вставать на учет в качестве безработных и заключать социальные контракты. По итогам года мы анализировали, у нас меры поддержки по линии соцконтрактов составили 45 миллионов рублей, а по линии службы занятости – порядка 20 миллионов, - рассказывает глава местного самоуправления Вознесенского муниципального района Иван Мартынов.

Глава местного самоуправления Вознесенского муниципального района Иван Мартынов. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Кроме того, помогать вознесенским и полхов-майданским мастерам взялась фабрика «АЖНА», производящая деревянные изделия. В январе 2020 года она начала сотрудничество с мировыми лидерами развлекательной индустрии – корпорациями Disney и Marvel, и во время коронакризиса не только не снизила производство, но и увеличила отгрузку более, чем в два раза.

- По итогам 2020 года более 150 надомников привлекли к работам для фабрики. К тому же, сейчас многие оформляют контракты на предпринимательскую деятельность, получают субсидию 250 тысяч рублей на приобретение оборудования, покупают лазерные станки и тоже начинают производить деревянные изделия для фабрики, - говорит глава района.

Кстати, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода тоже не обошла стороной Вознесенский район. Уже заключены договоры об изготовлении брендированных неваляшек, матрешек, брелоков и магнитов, оформленных в традициях полховско-майдановской росписи.

- Мы понимаем, что рынок полховско-майдановской росписи надо восстанавливать, это наша гордость, и мы не хотим потерять этот эксклюзив. Поэтому сейчас активно работаем и по туристическому направлению. Хотим войти в туристический кластер Арзамас – Саров – Дивеево. Тут недалеко, а показать туристам нам есть чего, - мечтает Иван Мартынов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

27 человек были зарегистрированы в Полховском Майдане по виду деятельности «Производство прочих деревянных изделий» на начало 2020 года

377 человек зарегистрированы в качестве самозанятых с начала пандемии по начало апреля 2021 года