Хранители заводского интеллекта: сотрудники бюро по сертификации, лицензированию и рационализации ОГК ГП АПЗ отмечают профессиональный праздник

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Это профессиональный праздник не только тех, кто что-либо создает с помощью своих умственных способностей, но и тех, кто помогает эти инновации оформить. На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина оформлением документов интеллектуальной деятельности занимаются сотрудники бюро по сертификации, лицензированию и рационализации ОГК ГП.

Бюро молодое, создано в 2013 году. Занимается сертификацией продукции, лицензированием, оформлением заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, оформлением рационализаторских предложений, оформлением статистической отчетности по интеллектуальной деятельности предприятия. Раньше аналогичную работу выполняли три отдельных бюро.

АПЗ всегда считался «кузницей кулибиных». И сейчас на предприятии живет и развивается научная деятельность.

– Максимальное вознаграждение, которое может получить приборостроитель за рацпредложение, – 60 тысяч. И у нас на предприятии такие есть. Наше бюро всегда готово помочь в оформлении рацпредложений и ответить на вопросы, – говорит начальник бюро Галина Бажина.

Среди подразделений, которые активно подают рацпредложения, – отдел главного конструктора по спецпродукции, отдел информационных систем, цеха №№44, 55, 65.

Предприятие является постоянным участником конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина и занимает призовые места. Наиболее перспективные изобретения используются в производстве. Авторами, оформившими наибольшее количество патентов, являются инженер-электроник ОГК СП Валерий Добрынин, ведущий инженер-электроник ОГК СП Сергей Юрманов, начальник КБ-3 ОГК ГП Дмитрий Князьков и другие.

Сотрудники бюро всегда готовы помочь в оформлении заявок, патентном поиске, ответить на любые вопросы по рационализаторской работе и патентованию.

Только цифры

297 рацпредложений подано на предприятии за последние 5 лет.

Боле 25 млн рублей составил экономический эффект от их внедрения.

АО «АПЗ» является правообладателем:

32 патентов на изобретения

10 патентов на полезную модель

1 патента на промышленный образец

1 свидетельства на программу для ЭВМ

2 свидетельств на товарный знак