C космонавтом Леоновым здоровался за руку: инженер АПЗ поделился воспоминаниями

Олег Стариннов в 90-е годы служил в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Инженер по наладке и испытаниям отдела главного механика АО «АПЗ» Олег Стариннов в 90-е годы служил в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Он поделился своими яркими воспоминаниями.

Обменял диплом на повестку

– Срочную службу в армии проходил в 1995-96-х гг. Времена были непростые, в 90-е годы в армии всегда был недобор. Поэтому выпускникам вузов сразу выдавали повестку. Я только получил диплом об окончании Арзамасского филиала НГТУ и сразу в армию.

Сначала привезли в Дзержинск, откуда без объяснений на поезде отправили в Подмосковье. Прибыв на станцию и пройдя небольшой участок лесополосы, пришли к проходной засекреченного объекта. Это оказался Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

О космосе из первых уст

Первым и самым ярким впечатлением о службе стало знакомство с Алексеем Архиповичем Леоновым. Я даже здоровался с ним за руку. Космонавт выступал перед нами на курсе молодого бойца. Впервые я тогда услышал о космосе не красочный и романтичный рассказ, а повествование о жестких реалиях.

Как рассказывал Леонов, полет и нахождение в космосе – работа очень сложная, ответственная, с риском для жизни. Космонавт остается один на один со Вселенной, Земля в сотнях километров, кроме напарника, никто не сможет помочь в случае экстренной ситуации. Было очень интересно узнать о работе на орбите из первых уст.

Знал всех космонавтов в лицо

Служил в роте охраны. На КПП Центра подготовки проверял документы, пропуска, сверял номера машин. Дело не из легких, так как всех космонавтов и руководящий состав нужно было знать в лицо. На стене висел плакат с фотографиями, который мы, молодые бойцы, в первые месяцы службы внимательно изучали и запоминали.

Зато автомобили космонавтов узнавали легко: их номера соответствовали порядковому номеру полета на орбиту Земли.

Бассейн в иллюминаторе

Мне, человеку из провинции, служба в Звездном городке казалась чем-то необыкновенным. Посчастливилось увидеть и модуль станции «Салют», и самую большую в Европе гидролабораторию. Она представляет собой огромный цилиндрический резервуар глубиной 12 м, диаметром 23 метра и объемом 5000 тонн воды, который служит тренажером для имитации невесомости. Погружаясь туда в полном обмундировании, космонавт в полной мере ощущает сложность работы в открытом космосе. Нам, солдатам-срочникам, иногда удавалось через специальные иллюминаторы понаблюдать за тренировочным процессом в огромном бассейне.

В Астрахань за помидорами

Была в Центре и летающая лаборатория. В ней исследовали физические ресурсы человека и технические возможности оборудования. Она располагалась в самолете Ил-76 МДК. Во время полета по определенным траекториям создавались условия невесомости. Однажды на подобном самолете мы летали в Астрахань за сезонными овощами для отряда. Была эта командировка в самом начале службы. Полет в самолете, до отказа забитом ящиками с томатами, надолго остался в памяти.

Конечно, за 25 лет некоторые моменты позабылись. Поэтому хотелось бы снова попасть в Звездный городок. Надеюсь, что удастся съездить на экскурсию туда, где я по счастливой случайности проходил срочную службу.