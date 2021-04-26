Подозреваемого в растлении малолетней девочки задержали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 22 апреля
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Мужчину, подозреваемого в растлении малолетней девочки, задержали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 22 апреля 2021 года. Следователи СО Автозаводского района возбудили уголовное дело по статье о насильственных действия сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14 лет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.
Следователи совместно с оперативниками ГУ МВД России по региону задержали 40-летнего мужчину. Установить личность подозреваемого удалось в кратчайшие сроки.
По версии следствия, утром 20 апреля в одном из посёлков Автозаводского района он напал на малолетнюю девочку, ударил её, а затем надругался.
В настоящий момент ему предъявлено обвинение. Подозреваемый заключён под стражу.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тот факт, что в социальных сетях распространили ошибочный фоторобот:
– Следователи СК заявляют, что он (мужчина на ложном фотороботе) не является ни подозреваемым, ни заподозренным в совершении указанного противоправного деяния. В ходе расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства размещения фотографии мужчины, а действиям лиц, распространивших сведения, порочащие честь и достоинство гражданина, будет дана юридическая оценка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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