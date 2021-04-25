"Ребята были лучшими": нижегородская команда "Росы" прошла в четверть финала КВН 24 апреля Фото: Инстаграм

Вчера, 24 апреля, нижегородская команда КВН "Росы" (@rosy_kvn) вышла в четверть финала Высшей Лиги КВН! Это радостное событие не только для самих участников команды ННГУ имени Лобачевского, но и для многочисленных поклонников творчества этих ребят. Выступление команды перед бессменным ведущим КВН Александром Масляковым многие оценили по достоинству, о чём писали в своих социальных сетях.

К поздравлениям присоединились многие известные нижегородские лица. ФОТО: @enik.ru

К примеру, Екатерина Никитина, посетившая концерт со своим мужем губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, написала в своём Instagram (@enik.ru):

– Команда "Росы" (Нижний Новгород, ННГУ им.Н.И.Лобачевского) вышла в 1/4 финала КВН! Впервые была на игре КВН – очень понравилось! И так приятно болеть за свою команду. Она не просто из Нижнего Новгорода, но ещё и из ВУЗа, где я учусь.

Ребята, для меня вы сегодня были однозначно лучшими!

Команда выступала перед Александром Масляковым. Фото: Инстаграм

Глеб Никитин не остался в стороне: в InstaStorie своего аккаунта (@gsnikitin) он выложил видео с командой, на котором лично поздравляет ребят с очередным успехом. А также написал:

– Ребята реально, на мой взгляд, были лучшими! Играли блестяще и вышли в 1/4 финала.

Следом глава региона напомнил, что эфир прошедшей игры с командой "Росы" на Первом канале состоится 2 мая. "Не пропустите!" – сказал в завершение Глеб Никитин.

Прошедшая игра выйдет в эфир на Первом канале 2 мая 2021 года Фото: Инстаграм

– "Росы" рассмешили зал и жюри Высшей Лиги КВН! – написали по случаю от лица Движения КВН в Нижегородской области (@kvn_no). – Поздравляем команду и весь Нижний Новгород с таким событием!

К поздравлениям присоединились Министерство культуры региона, вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и многие другие известные лица и просто поклонники команды.

Участники команды "Росы" ННГУ им. Лобачевского Фото: Инстаграм

А ведущий премиум событий в России и мире Дмитрий Сахно (@dmitrysahno) заметил, что команда "Росы" "ещё и сломала традицию многих лет, когда чемпион премьерки вылетал в 1/8 Высшей Лиги".

К сведению, в 1/8 финала, прошедшей 24 апреля, нижегородские "Росы" встретились с командами "Полуостров" из Симферополя, "Флэш-рояль" из Ростова-на-Дону, "Имени меня" из Королёва и "Сборной бывших" из Тулы.

В копилке заслуг нашей команды уже имеются такие титулы как: чемпионы Премьер-лиги КВН 2020 г.; бронзовые призёры телевизионной Международной Лиги 2019 г.; чемпионы официальной лиги "Нижний Новгород" 2019 г.; чемпионы лиги "Межфак" ННГУ 2018 г.; вице-чемпионы региональной лиги "Нижний Новгород" 2018 г.; финалисты лиги "Межфак" 2017 г..

"Комсомольская правда" поздравляет участников команды "Росы" с выходом в четверть финала КВН и желает новых творческих побед!

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