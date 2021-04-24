Пожилая нижегородка осталась без квартиры, помогая псевдополицейским в поимке преступника. ФОТО: Shutterstock

В Нижнем Новгороде зафиксировали случай мошенничества, подобного которому, как признались в полиции, в их практике ещё не встречалось. После телефонного разговора с якобы сотрудником полиции пожилая нижегородка продала квартиру и перечислила злоумышленникам все деньги. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области поделились подробностями.

Вопрос о том, чем руководствовалась пенсионерка, возникает сам собой. В полиции пояснили: та была убеждена, что оказывает правоохранителям содействие в поимке преступника.

Уже после, поняв, что её обманули, 66-летняя нижегородка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД РФ по Нижнему Новгороду. Выяснив у потерпевшей подробности, в полиции признали, что о такой схеме сотрудники ведомства слышат впервые.

Произошло с заявительницей следующее: ей позвонил мужчина, представившийся участковым уполномоченным полиции. Пожилую женщину он проинформировал об участившихся случаях мошенничества и оставил свой номер телефона для связи – как раз во избежание подобного рода несчастья. Прямо на следующий день женщине позвонил неизвестный с угрозами: он требовал 300 тысяч рублей. Потерпевшая, вспомнив о псевдоучастковом, позвонила ему с жалобой на вымогателя.

В истории появилось четвёртое лицо – псевдоучасткового сменил псевдо высокопоставленный полицейский. Он пообещал вести это дело и задержать преступника.

Звонки от вымогателя не прекратились – на этот раз он требовал от пенсионерки продажу квартиры. Окончательно испугавшись, та позвонила "сотруднику полиции" и попросила о помощи. Он убедил женщину согласиться на сделку, дабы поймать злоумышленника с поличным.

Так потерпевшая в итоге и поступила. Лжеполицейский продиктовал ей номер счёта, куда она должна была перевести 2,5 миллиона рублей. Получив деньги, он ожидаемо перестал выходить на связь с пенсионеркой.

Сотрудники уже настоящего отдела полиции установили, что риелтор и покупатель квартиры не были осведомлены о мошеннической схеме. Им заявительница говорила, что продажа обусловлена её переездом к родственникам в другую страну. Поэтому сделка была столь строчной. Кроме того, полицейские установили, что мошенник выходил на связь с риелтором, представившись тому племянником обманутой нижегородки, чтобы уточнить дату и сумму сделки.

В отделе полиции № 2 УМВД РФ по Нижнему Новгороду возбудили уголовное дело по статьей о мошенничестве. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В данный момент продолжается розыск лиц, причастных в совершённому преступлению.

Обманутая пенсионерка сейчас живёт в своём проданном жилище по разрешению новых собственников. Они вошли в положение и не требуют немедленного выселения.

В полиции напоминают жителям Нижегородской области:

– Сотрудники полиции и иных правоохранительных органов никогда дистанционно не привлекают граждан к проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Если полиции требуется содействие граждан, то сотрудники ОВД обсуждают детали взаимодействия только при личной встрече.

– Если вы всё же стали жертвой мошенников, необходимо заблокировать операции по счёту карты и сообщить о произошедшем в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо обратиться с заявлением в ближайший ОВД.

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