«Меня распирает от радости»: Наталья Водянова продемонстрировала кроссовки, созданные сыном

Наталья Водянова продемонстрировала кроссовки, созданные сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова всегда с удовольствием делится достижениями своих детей. Особенно когда ими действительно можно гордиться – на днях в Москве прошла презентация нового бренда кроссовок, разработанного ее сыном Лукасом. Над своей идеей первенец модели трудился больше года.

- Хотите знать, как выглядит гордая и счастливая стартапмать? Меня просто распирает от радости за Лукаса, ведь наконец-то его задумка и стартап стали реальностью - сегодня день официального запуска бренда, - поделилась супермодель Наталья Водянова на своей странице в Инстаграм. - Целый год Лукас работал не поднимая головы и не покладая рук, и результат не разочарует даже самых отъявленных сникерхедов.

К слову, одной из первых обладательниц кроссовок из новой линейки стала сестра Лукаса Нева. Он ей их преподнес на День Рождения. И она уже оценила обновку по достоинству. Стоит отметить, что в новой задумке Лукаса поддерживала вся семья.

- Хочу отдельно поблагодарить всю свою расширенную семью, которая помогала Лукасу в этом приключении, - призналась супермодель, обращаясь к родственникам.

Кстати сейчас Наталья вместе с сыном гостят в Москве, где с удовольствием демонстрируют новые кроссовки от бренда Лукаса. На улице они появляются исключительно в них. Эта разработка стала дебютом Лукаса Портмана в качестве дизайнера.