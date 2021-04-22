Большие качели и ростовой павильон: Как преобразится территория вокруг Нижегородской ярмарки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полным ходом идут работы по благоустройству знаковых городских достопримечательностей. Началась большая стройка и на территории Нижегородской ярмарки. Уже к середине июля это место должно заметно преобразиться.

- Нижегородская ярмарка считается одним из символов Нижнего Новгорода, поэтому наша задача – сохранить ее идентичность и одновременно сделать ее современным местом отдыха, - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Там появятся дополнительные зоны отдыха вокруг второго павильона, где в течение 20 лет был котлован.

В общей сложности, на благоустройство этой территории планируется потратить 300 миллионов рублей. Все они выделены из внебюджетных средств.

Все работы здесь планируется завершить к середине июля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Вся территория вокруг Нижегородской ярмарки поделена на пять частей, - рассказал представитель подрядчика Антон Коновалов. - К началу июня мы планируем полностью реконструировать выставочную площадь, сделать мощение и озеленение, установить опоры освещения. В июле также будет готова основная площадь напротив Ярмарочного дома. Чуть позже сдадим два боковых участка – парковку с озеленением и зону с малыми архитектурными формами.

По данным подрядчика, все работы на этом участке сейчас ведутся по графику.

- Из транзитной и пустынной территории это место превратится в городскую площадь и центр с двумя парковыми зонами, в которых разместятся детские игровые элементы, ростовой павильон «Ярмарочная баба», большие качели, красивые клумбы, на которых можно будет посидеть и отдохнуть, – отметила директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Из транзитной и пустынной территории это место превратится в городскую площадь. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Также здесь планируется сделать горки, амфитеатр, детские площадки и игровую зону с водой. В брусчатку будут интегрированы элементы мощения, повествующие об истории Ярмарки и промышленности Нижегородской области.

- Для проявления идентичности и контекста Ярмарки архитекторы использовали принцип «лоскутного одеяла», - рассказали авторы концепции. - На площади собраны фрагменты из разных времен и истории города: ростовой павильон «Ярмарочная баба», зона отдыха с настоящей печью, функциональная детская площадка из труб — как отсылка к металлургической промышленности Нижегородской области.