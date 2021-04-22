Иномарка «опрокинула» самосвал под Нижним Новгородом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Утро 22 апреля началось с серьезной пробки на трассе Нижний Новгород – Киров. И все из-за крупной аварии – там столкнулись легковой автомобиль Киа и самосвал «Хова».

- Авария произошла около 8 часов утра на 29 километре автодороги Нижний Новгород – Киров, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – На повороте на село Кантаурово столкнулись автомобили «Киа» и «Хово». По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» при выездена главную дорогу не предоставил преимущество в движении водителю грузовика. В результате, самосвал опрокинулся на проезжую часть. При аварии никто не погиб и не пострадал.

Правда, вот сами автомобили пострадали серьезно – все они получили механические повреждения.