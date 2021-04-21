Глеб Никитин рассказал о вариантах продления нижегородского метро после поручения Владимира Путина

В Нижнем Новгороде уже давно назрела необходимость развития метро. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижний Новгород получит возможность продолжить работу по продлению метрополитена – об этом в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил президент России Владимир Путин. Метро в Нижнем Новгороде было названо как пример проекта, для реализации которого регион может получить поддержку через механизм инфраструктурных бюджетных кредитов – под 3% на 15 лет.

Комментируя послание президента, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе уже давно назрела необходимость развития метро – и особенно оно требуется в исторической части города, где уличная сеть не рассчитана на современный трафик и потребности нижегородцев и гостей города. Поэтому в приоритете рассматривается продление метро до станции «Сенная».

- Это позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел в нагорной части города – в одном месте сосредоточатся станция метрополитена, автостанция и канатная дорога на Бор, а поблизости – линия трамвая и выход на улицы Родионова и Белинского. Прогнозируемый пассажиропоток новых станций «Сенная» и в перспективе «Оперный театр» составит около 10 миллионов человек в год, - отметил Глеб Никитин.

Однако продление Сормовско-Мещерской линии тоже является острой необходимостью для жителей Нижнего Новгорода – особенно для жителей Сормовского района, которые сейчас практически отрезаны от центральной части города. Поэтому в этом году планируется начать разработку технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии, а региональный минтранс готовит обоснования затрат на проектирование продления обеих веток.