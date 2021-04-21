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Общество21 апреля 2021 14:52

Старинные росписи и лепнину нашли во время ремонта в особняке на Рождественской

Летом в здании должен открыться ресторан, и увидеть уникальные интерьеры смогут все желающие
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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Уникальные росписи и лепнина будут сохранены. Фото: Алексей Шевченко

Уникальные росписи и лепнина будут сохранены. Фото: Алексей Шевченко

Неожиданная находка обнаружилась во время реставрации в бывшем особняке на улице Рождественской в Нижнем Новгороде – под фанерными панелями советских времен и слоями штукатурки оказалась спрятана уникальная роспись и лепнина. Об этом в социальной сети Instagram рассказал нижегородец Алексей Шевченко.

Уникальные росписи и лепнина будут сохранены. Фото: Алексей Шевченко

Раньше в доме №30 по улице Рождественской находилась усадьба Костромина – Шушляева, которая была построена еще в первой половине XIX века. А после революции дом превратили в коммуналку, на первом этаже флигеля открыли продуктовый магазин, парадное кованое крыльцо снесли, а роскошные росписи замазали штукатуркой.

Уникальные росписи и лепнина будут сохранены. Фото: Алексей Шевченко

Теперь же уникальные росписи и лепнина будут сохранены. Летом – ориентировочно в июне – в здании должен открыться новые ресторан, и тогда все желающие нижегородцы и гости города смогут зайти и увидеть старинные интерьеры, чудом дошедшие до наших времен.

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