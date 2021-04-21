Музей Просвещения создадут на базе Мининского университета в 2021 году

Проект планируют реализовать к юбилею Мининского университета. Фото: пресс-служба Мининского университета

Музей Просвещения создадут на базе Мининского университета в Нижнем Новгороде. Об этом в своих соцсетях рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков.

- Запускаем в Мининском большой проект – музей Учителя. Хотим собрать на одной интерактивной площадке историю народного просвещения, рассказать о выдающихся просветителях и повысить значимость профессии педагога. Планируем сделать пространство открытым для всех – уверен, что эта тема будет интересна не только нижегородцам, но и гостям города, - сообщил и.о. ректора.

По проекту музейный комплекс будет состоять из нескольких пространств. В музее Учителя посетители узнают о быте педагогов с давних времен и до наших дней, часть экспозиции будет посвящена педагогу-просветителю Илье Николаевичу Ульянову и философу Василию Васильевичу Розанову.

- Сейчас ведется сбор экспонатов - для создания музея понадобится участие студентов, учителей, коллекционеров и просто жителей Нижнего Новгорода, у кого в арсенале есть уникальные предметы или документы. Особенно полезна будет любая информация о педагогических династиях, - отметил Виктор Сдобняков.

На базе вуза была проведена проектная сессия с профессионалами для анализа аудиторий и тех коллекций, которые уже есть в Мининском университете.

- В дискуссии приняли участие практики: искусствоведы, экскурсоводы и музейные проектировщики. Мы посмотрели площадки и выбрали несколько тем для развития. Очень радует, что руководство Мининского университета, деканы, преподаватели воспринимают музей как важную точку роста, - прокомментировал музейный проектировщик, куратор выставок и художественных проектов Евгений Стрелков.

Кроме того, в новом пространстве планируют создать художественную галерею, в которой будут выставляться лучшие работы студентов факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий.

В дальнейшем в музее будет действовать не только постоянная экспозиция, также здесь будут организовывать временные выставки и проводить образовательные мероприятия.

Проект планируют реализовать к юбилею Мининского университета.