«Стащили часы за 800 тысяч»: Бывшего тренера «Спартака» ограбили в нижегородском ночном клубе

Бывшего тренера «Спартака» ограбили в нижегородском ночном клубе. ФОТО: Хоккейный клуб СКА

Желая развеяться в одном из нижегородских ночных клубов, бывший тренер СКА и «Спартак» Владимир Федосов даже не подозревал, что попадет в криминальную историю. Начиналось все неплохо, однако уже к концу вечера спортсмен заметил, что чего-то не хватает – прямо с руки исчезли дорогущие часы стоимостью 800 тысяч рублей.

- Сам момент кражи мужчина не помнит, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Предположительно это произошло в период с половины второго ночи до шести часов утра 17 апреля. Но как именно это случилось, еще только предстоит выяснить.

Часы привлекли внимание грабителей не случайно – речь идет об наручных часах «Хаблот» с темным циферблатом. Их стоимость начинается от нескольких сотен тысяч рублей. А учитывая, что они побывали в руках у известного человека, грабители и вовсе могут догнать эту сумму до миллиона.

- Сейчас следователи уже внимательно изучили видео с камер видеонаблюдения, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Главными подозреваемыми сейчас являются двое мужчин неславянской внешности. Обоим на вид 25-30 лет, оба с бородами и черными волосами. Сейчас их поиски продолжаются. По фату кражи проводится доследственная проверка.