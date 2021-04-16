Макет спутника установили на памятнике космонавту Комарову в Ленинском районе

Памятнику Комарову вернули исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Памятнику летчику-космонавту Владимиру Комарову в Нижнем Новгороде вернули исторический облик: на шпиль серпа установили макет спутника. Этот элемент композиции фигурирует на старых фотографиях 70-х годов, однако в последующие годы был утрачен.

«Этот памятник единственный в городе Нижнем Новгороде, установленный в честь летчика-космонавта Владимира Комарова. После того, как памятник был передан в оперативное управление администрации Ленинского района по поручению главы города Юрия Шалабаева мы восстановили недостающий элемент», - рассказал заместитель главы города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Александр Кулагин.

Скульптура находится на пересечении улицы Комарова и проспекта Ленина. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Памятник космонавту Комарову находится на пересечении улицы, названной в его честь, с проспектом Ленина. Монумент был установлен в 1967 году в память о дважды Герое Советского Союза, лётчике-космонавте № 7 Владимире Михайловиче Комарове.

Справка «КП»

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. Советский летчик-космонавт №7, дважды Герой Советского Союза (второй раз - посмертно), инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля. Дважды летал на первых кораблях нового типа: «Восход-1» и «Союз-1». Первый человек, побывавший в космосе дважды. Первый человек, погибший во время полета в космос.

Владимир Комаров погиб 24 апреля 1967 года во время полета космического корабля «Союз-1», который с самого начала проходил со множеством нештатных ситуаций. Продолжительность полета составила 26 часов 47 минут 52 секунды. На этапе спуска корабля на Землю отказала парашютная система, а стропы запасного парашюта скрутились. На огромной скорости аппарат упал в степи Оренбургской области. Находившиеся на борту члены экипажа погибли. Сейчас на месте крушения «Союза-1» установлен памятник.