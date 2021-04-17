Следователи ищут стрелявшего из пневматики по детям на детской площадке в Нижегородской области. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи Следственного отдела по городу Дзержинску СУ СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по информации, размещённой в СМИ, о ранении ребёнка из пневматического оружия. Данные на этот счёт опубликованы на сайте ведомства.

По информации в СМИ, мальчик играл на детской площадке во дворе жилого дома на проспекте Чкалова в Дзержинске, когда получил ранение щеки, предварительно из пневматического пистолета.

Из щеки мальчика извлекли металлическую пулю. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Житель Дзержинска Алексей Алексеев поделился в своём личном блоге в Istagram деталями этой истории. По его словам, о произошедшем ему рассказала мама одного из обстрелянных детей. К рассказу прилагаются рентген-снимки.

ФОТО: Алексей Алексеев

— Играя в футбол на площадке между домами №52, №52а, №52б по проспекту Чкалова, мой ребёнок подвергся обстрелу из пневматического оружия, — рассказала мама мальчика. — Два выстрела пришлись в плечо, но толстая кофта не позволила причинить вред. А вот третий выстрел попал в щёку. В травмпункте из щеки извлекли металлическую пулю. Заявление в полицию написано, судмедэкспертизу мы пройдём в понедельник.

Доследственную проверку следователи организовали незамедлительно. В настоящий момент проводится комплекс мер для установления лица, стрелявшего в ребёнка на площадке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!