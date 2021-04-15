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Общество15 апреля 2021 17:55

Старинную фильтровальную станцию на Стрелке реконструируют к концу июня 2021 года

Именно здесь в 1911 году впервые в России была применена технология хлорирования воды
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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Уникальную фильтровальную станцию несколько лет назад едва удалось спасти от сноса.

Уникальную фильтровальную станцию несколько лет назад едва удалось спасти от сноса.

Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В Нижнем Новгороде начались работы по консервации фильтровальной станции на Стрелке. Здание много лет находилось в полуразрушенном состоянии и едва не угодило под снос – но теперь все самое страшное позади, и уже совсем скоро оно станет еще одной жемчужиной нижегородской Стрелки.

- Сейчас рабочие снимают штукатурку, чтобы фасад снова выглядел так, каким он был изначально. Поверхность будет очищена и покрыта консервирующим раствором. Конечно, перекрытия и кровля были в аварийном состоянии. Но работы ведутся, планируем, что к 30 июня 2021 года объект будет сдан. К этому времени будет восстановлена кирпичная кладка, будет сделана кровля, а внутри будут устроены перекрытия и сделана лестница на второй этаж, - рассказал производитель работ Сергей Гутин.

В Нижнем Новгороде началась реконструкция фильтровальной станции на Стрелке

Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Здание было введено в эксплуатацию, согласно данным историко-архивных исследований, 16 августа 1909 года. Это не водокачка, как многие думают, а фильтровальная станция. Здесь располагались очистные сооружения, здесь проводилась коагуляция, отстаивание и фильтрация воды. В 1911 году из-за вспышки холеры именно на этой станции впервые в истории России был использован метод обеззараживания с помощью хлора.

В Нижнем Новгороде началась реконструкция фильтровальной станции на Стрелке

Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В конце 1920-х годов здание было перестроено под нужды Горьковского порта, а в 1993 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако даже статус памятника не уберег фильтровальную станцию от угрозы разрушения. В 2017 году, во время подготовки к ЧМ-2018 по футболу, территорию Стрелки стремительно зачищали от всего «лишнего». Под горячую руку едва не попала и станция.

В Нижнем Новгороде началась реконструкция фильтровальной станции на Стрелке

Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- К счастью, тогда силами общественников снос удалось предотвратить. Сейчас здание находится под государственной охраной, - отметил начальник проектно-сметного отдела государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости ДиРОН Алексей Дьячков.

- Реставрацией занимаются хорошие специалисты, все идет в соответствии с ранее утвержденным и согласованным проектом, - оценила ход работ нижегородская градозащитница Анна Давыдова. – Здание обретет свой исторический облик, который есть на фотографиях, найденных в библиотеках и архивах.

В Нижнем Новгороде началась реконструкция фильтровальной станции на Стрелке

Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В дальнейшем здание планируется использовать в культурных целях.

- Заявки потенциальных инвесторов у нас уже есть – в частности, есть вариант открыть здесь музей паровых машин, также есть предложения по открытию ресторанов. Конечно, мы будем выбирать арендатора так, чтобы использование здания не конфликтовало с окружающими объектами – к примеру, какой-нибудь ночной клуб здесь вряд ли будет уместен, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Общая стоимость работ по реконструкции составит 39 миллионов рублей, ремонт ведется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода за счет средств федерального бюджета.

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