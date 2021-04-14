Выставка «Александр Невский. 800 лет с Россией» открылась в Нижнем Новгороде

Выставка работает в выставочном зале Нижегородского государственного художественного музея Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В Нижнем Новгороде открылась выставка, приуроченная к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Князь родился в 1221 году – предположительно, 13 мая – но год рождения – не единственный факт, который роднит его с Нижним Новгородом. Так, в частности, его отец Ярослав Всеволодович был братом Юрия Всеволодовича – основателя нашего города. Много лет Александр Невский был великим князем Владимирским – то есть княжил по соседству от Нижнего Новгорода (который, конечно, в те времена был еще совсем крохотным городком). А в 1263 году, возвращаясь из Орды, Александр Невский умер в Городце.

- Даже после смерти Александр Невский продолжал оберегать наши земли – в 1941-1942 годах зенитная батарея находилась у нас в соборе Александра Невского, - напомнил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Основой экспозиции выставки стали цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных фотографом Иваном Барщевским. Кроме того, на выставке можно увидеть современные снимки достопримечательностей Переславля-Залесского, Великого Новгорода, Старой Ладоги, Владимира, Копорья и Усть-Ижоры. Отдельное место в экспозиции занимают цифровые копии миниатюр из Лицевого летописного свода, который был создан по заказу Ивана Грозного специально для царской библиотеки, и копии иконописных изображений допетровского времени, где святой князь предстает в монашеском облачении.

- Нашей главной задачей было создать сильный образ, который позволил бы зрителю погрузиться в эти выдающиеся страницы нашей великой истории, - отметил генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» Захар Коловский.

- Хочу выразить особую благодарность правительству Нижегородской области. План мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского, в стране действительно огромен, но то, что происходит в Нижегородской области – это отдельная история. Отреставрированы три храма, связанные с именем Александра Невского. В Городце будет создан первый в России мемориальный музей. Фестивали, выставочные проекты – в том числе тот, что мы открыли сегодня – это действительно такой объемный блок, который свидетельствует о том, что нижегородцы с почтением и уважением относятся к памяти Александра Невского, - подчеркнул директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронко.

Выставка работает в выставочном зале Нижегородского государственного художественного музея (пл. Минина, 2/2).