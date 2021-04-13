Нижегородские серферы угнали льдину на Стрелке

Серферы с воздуха - потрясающее зрелище. Фото: Игорь Иванов

Необычное зрелище могли на днях наблюдать проезжающие по Канавинскому мосту нижегородцы: на Стрелке, на месте слияния Оки и Волги десять сапсерферов… угнали льдину.

На кадрах, которые снял с воздуха нижегородец Игорь Иванов, видно, как спортсмены на досках подплыли к льдине и, перебравшись на нее, прокатились по реке. Как выяснилось, подобная традиция распространена среди российских сапсерферов – так спортсмены отмечают открытие сезона.

Эта необычная традиция зародилась во Владивостоке: там она ежегодно собирает большое количество участников. В Нижнем Новгороде угон льдины состоялся впервые.

«Мы очень рады, что стали участниками этой акции. Было весело и интересно. Надеемся, что количество наших единомышленников с каждым годом будет увеличиваться», - поделились в нижегородском клубе любителей серфинга.

Справка «КП»

Сапсерфинг (SUP серфинг) – разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками.