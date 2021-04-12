Реконструкция Большой Покровской в деталях: Как изменится главная улица Нижнего Новгорода к его 800-летию

Главная идея концепции - превратить Покровку в променад. Фото: Среда 800

Большая Покровская – одна из самых старинных и исторически наполненных улиц Нижнего Новгорода. И если кремль – сердце нашего города, то Покровку смело можно назвать его душой. Здесь всегда многолюдно, с самого раннего утра и до глубокой ночи кипит жизнь: кто-то бежит по делам, кто-то неспешно прогуливается, работают кафе, магазины, театры и другие учреждения, выступают уличные музыканты и артисты. Пешеходная Покровка является визитной карточкой Нижнего Новгорода: туристы и гости города стремятся попасть сюда в первую очередь. Практически каждое здание здесь – объект культурного наследия, с красивой архитектурой и богатой историей.

«Не переделать, а дополнить»

Большая Покровская начала преображаться еще в 2018 году: к чемпионату мира по футболу здесь была проведена реконструкция участка от площади Минина до улицы Октябрьской: брусчатку заменили на гранитное покрытие, установили малые архитектурные формы, посадили новые деревья.

Вторая очередь благоустройства стартовала 1 апреля 2021 года – на этот раз внимание будет уделено пешеходной зоне от улицы Октябрьской до Малой Покровской. По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра культуры региона Олега Берковича, наиболее актуальными проблемами Большой Покровской сейчас являются плохое освещение, общая разрозненность элементов благоустройства, разные форматы вывесок, нависающие провода.

«Большая Покровская - одна из красивейших улиц города. Она реконструировалась более 15 лет назад, и сейчас требует доработки. Наша задача - не переделать, а дополнить улицу, сделать её привлекательней. К 800-летию города на Большой Покровской появится озеленение, его здесь очень не хватает. Будет новое современное освещение, качественное покрытие, игровые зоны и зоны отдыха. Мы уберём провода под землю, это позволит очистить улицу визуально, и откроются фасады исторических домов. Картину благоустройства дополнит архитектурная подсветка зданий», - рассказал Олег Беркович.

Покровка не видела ремонта более 15 лет.

Таким образом, к 800-летию Нижнего Новгорода главная пешеходная улица города будет полностью обновлена. Строительно-монтажные работы должны завершиться в июле 2021 года.

В таком состоянии главная улица города находится сегодня.

Покровка станет променадом

Концепция благоустройства улицы Большой Покровской разработана КБ «Стрелка» под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. Основная цель – изменить характер улицы с транзита на центральный променад.

«Наше предложение заключается в том, чтобы превратить торгово-пешеходную улицу в центральный променад, удобный для прогулок и семей, и молодежи, и пожилых людей, и туристов, где люди не будут мешать друг другу, но при этом будут с комфортом проводить время. Также эта улица подойдет и для проведения городских мероприятий», - рассказала архитектор КБ «Стрелка» Маргарита Лосева.

Концепция предполагает использование потенциала главной исторической улицы города по максимуму.

«Мы постарались уделить внимание всем парадным дворам, которыми славится Покровка, и наполнить их максимальным функционалом для того, чтобы оживить те уголки улицы, которые были немного забыты», - подчеркнула Маргарита Лосева.

По всей Покровке вдоль фасадов домов будет организован прогулочный променад, отделённый от центральной части деревянными подиумами, с озеленением, линейным освещением и уличными креслами. Поверхности подиумов будут также выполнять роль информационных стендов, а орнамент будет выгравирован в стилистике находящихся рядом исторических зданий и подчеркнет локальную идентичность местности.

В ходе реконструкции Большой Покровской планируется привести к единому стандарту входные группы, рекламные вывески и штендеры. Также продолжится реализация программы «Чистое небо»: здесь демонтируют рекламные конструкции, не соответствующие дизайн-коду, а также уберут под землю электрические провода.

Ремонт движению не помеха

1 апреля строительно-монтажные работы начались на первом участке улицы Большой Покровской - от перекрёстка с Малой Покровской до дома №39Б. Здесь установили временное ограждение и приступили к демонтажу существующего покрытия для прокладки инженерных коммуникаций. Работы выполняет ООО «Горстрой», заказчиком выступает АНО «Центр 800».

На время второй очереди реконструкции Покровку не будут полностью перекрывать: она останется доступной для пешеходов.

«В соответствии с планом организации работ её разделили на 10 участков. Протяженность каждого участка - около 250 метров. Перекрываться будет половина ширины улицы. Вторая остается свободной для пешеходов», - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ближайшее время начнутся земляные работы, демонтаж старых и установка новых опор освещения, ремонт фундаментов, прокладка кабельных линий освещения, демонтаж клумб и малых архитектурных форм, а также устройство ливневой канализации и покрытий. Работы на первом участке должны завершиться в середине апреля.

Второй участок - от дома 39Б до дома 31 - планируется перекрыть с середины до конца апреля. Для беспрепятственной работы магазинов и кафе будут организованы проходы между перекрытыми участками.

Вся пешеходная часть Покровки будет вымощена гранитом. Эксперты уверены, что это наиболее подходящий для данных целей материал.

«Гранит - это один из самых долговечных материалов, а брусчатка уже выработала свой ресурс, и в ближайшие годы ее в любом случае пришлось бы менять. Учитывая огромный туристический потенциал Большой Покровской, ее реконструкция - своевременное и значимое для города и горожан решение», - пояснил архитектор, автор концепции Станислав Горшунов.

Площадка перед бывшим кинотеатром «Октябрь»

По словам разработчиков, в ходе обсуждения предварительной концепции развития Большой Покровской от нижегородцев поступило очень много запросов на создание выделенной молодежной площадки, где были бы спортивные элементы и могли бы кататься скейтеры. Такую зону решено сделать сбоку от бывшего кинотеатра «Октябрь», ближе к входу на стадион «Динамо».

«Эта площадка станет полноценным молодежным парком, который отделен от пешеходной части Большой Покровской озеленением. Молодежь получит свое место на Покровке, где они без конфликта с пешеходами и жителями окрестных домов могут комфортно проводить свой досуг», - пояснила Маргарита Лосева.

Здесь появятся спортивные элементы, стена для скалолазания, будет сделан амфитеатр, выполнено вертикальное озеленение. Акцентом станет элемент для занятия скейтбордингом из архитектурного бетона, представляющий собой арт-объект.

Пространство перед самим «Октябрем» в основном сохранит свой функционал, здесь поменяется мощение и будут озеленены террасы кафе, а также обустроена площадка для выступлений музыкантов и проведения ярмарок выходного дня.

Освещение будет осуществляться мультиконсольными опорами, как и на площади Горького, для того, чтобы связать все территории в единый рекреационно-прогулочный променад. Также разработчики концепции предложили сделать точечную ландшафтную подсветку, чтобы подчеркнуть вновь высаженное озеленение и добавить ему яркости в вечернее время суток.

Площадь перед магазином «Художественные промыслы»

Сейчас эта территория не воспринимается нижегородцами как отдельная функциональная зона, но ее предлагается сделать таковой. По задумке архитекторов эту территорию решено сделать площадью народных художественных промыслов, а самому зданию вернуть исторический вид, очистив от излишнего количества наружной рекламы.

Рядом с магазином "Художественные промыслы" появится новая зона притяжения. Фото: Среда 800

«Регулярная сетка мощения подчеркнет уникальный фасад здания «Художественных промыслов» и поможет оформить площадь на пути следования по улице, так как этот двор несколько отличается от предыдущего (перед «Октябрем» - прим.), поскольку он имеет два выхода на улицу и образует полноценную площадь», - объясняет Маргарита Лосева.

Перед магазином «Художественные промыслы» разместится площадка с уличной сценой для проведения городских мероприятий, к которой будут примыкать террасы кафе. На территории установят лавочки, уличные батуты и малые архитектурные формы, выполнят озеленение и мощение.

Что касается детской площадки, расположенной напротив, то здесь будет уплотнено озеленение, а также появится деревянный настил для комфортного променада и будет создана зона тихого отдыха.

#Среда800

Благоустройство Покровки проводится в рамках инфраструктурной программы «Среда 800», которую подготовили Институт развития городской среды Нижегородской области в стратегическом партнерстве с оператором подготовки юбилея Центр 800.

Для программы выбраны 33 пилотные территории — связанная сеть общественных пространств в историческом центре, районные площади и бульвары, а также знаковые пространства на берегах Оки и Волги. «Среда 800» станет первым этапом в рамках реализации масштабной стратегии развития городской среды Нижнего Новгорода.

В частности, в рамках этой программы в Нижнем Новгороде уже было обновлено несколько общественных пространств: сквер имени Свердлова на Покровке, площадь Маркина и площадь перед канатной дорогой, полным ходом идет реконструкция сквера на площади Горького.

Обновленные территории уже стали точками притяжения как нижегородцев, так и гостей города. А после завершения реконструкции Покровки таких мест на карте Нижнего Новгорода станет еще больше, что, конечно, вызовет повышенный интерес к городу.

«Если Покровка будет со временем лучше, как и весь город, то, конечно, туристическая привлекательность его вырастет. В год 800-летия Нижнего Новгорода ожидаем наплыв туристов», - говорит директор туристического оператора «Роза ветров» Мария Свиридова.