«Критериев нет»: Дом с рухнувшими балконами в Выксе отказываются признавать аварийным

Дом в Выксе отказываются признавать аварийным, несмотря на обрушившиеся балконы. Фото: Выкса.рф

Дом на улице Жуковского в городе Выкса Нижегородской области отказываются признавать аварийным, несмотря на обрушившиеся балконы. ЧП произошло еще в прошлом году – в ночь со 2 на 3 октября. При этом об обрушении конструкций стали говорить еще до происшествия – 30 сентября 2020 года в Выксе состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы местного самоуправления Владимира Кочеткова.

Комиссия тогда признала, что балконная плита на пятом этаже находится в аварийном состоянии, и что причина этому – ошибки, допущенные еще при строительстве. Жителей 10 квартир даже временно расселили. А потом балкон рухнул, а жильцов… вернули обратно. Потому что здание в итоге было признано «ограниченно-работоспособным».

- Специальная межведомственная комиссия, в которую вошли представители Управления Роспотребнадзора, управляющей компании, отдела Госжилинспекции и администрации округа, а также собственники квартир, обследовала помещения и не нашла критериев для признания дома аварийным. Ситуация находится на контроле органов местного самоуправления, прорабатывается вопрос о софинансировании ремонтных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В администрации городского округа Выкса уточнили, что после обрушения бетонных плит торцевых лоджий был произведен демонтаж аварийных панелей и плит перекрытий, а также выполнено укрепление панелей технического этажа.

Между тем, жители дома не оставляют попыток добиться признания дома аварийным.

- На стенах в квартирах пятого этажа большие трещины, которые пошли уже и на четвертый этаж. Обрушившиеся места просто закрыли тентом, на балконах поставили укрепления и все. А теперь собственников квартир и вовсе хотят принудить проводить ремонт за свой счет, - рассказал "Комсомольской правде - Нижний Новгород" юрист Игорь Каконин, представляющий в суде интересы собственников.