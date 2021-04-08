«Работники сами забирали на металлолом»: Необычный способ кражи гаражей придумал нижегородец

«Ни следов взлома, ни свидетелей»: Необычный способ кражи гаражей придумал нижегородец. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Летом 2020 года в Нижнем Новгороде начались загадочные исчезновения гаражей. Ни следов взлома, ни свидетелей – просто голое место. За считанные месяцы от рук неизвестных грабителей пострадали пять человек в разных районах города. И почерк был везде один и тот же.

Наконец, полицейским удалось выйти на след 26-летнего жителя Нижнего Новгорода. Ранее он уже был судим. Однако на этот раз подошел к кражам творчески и придумал весьма необычный способ воровства.

- Мужчина просто звонил в компании по приёму металлолома и сообщал им о намерении продать им якобы свою собственность, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Прибывавшие на место работники пунктов приёма металла сами демонтировали гаражи, а полученный лом вывозили. За сданное в утиль имущество он получал денежное вознаграждение в соответствии с установленными тарифами приёмных пунктов.

Сейчас неуловимый грабитель уже задержан. Решением суда он был заключен под стражу. Расследование этого необычного дела продолжается.