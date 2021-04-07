Научная лаборатория и уроки для школьников: Каким будет океанариум в Нижнем Новгороде. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Совсем скоро в Нижнем Новгороде должно начаться еще одно масштабное строительство – на набережной Гребного канала планируется возвести океанариум. Участок под него был выделен еще в июле 2020 года на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области. И вот сегодня инвесторы рассказали, что собой будет представлять этот объект.

- Сейчас внешний облик океанариума находится в стадии согласования, - рассказали «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в ООО «Аквариум». – Одной из составляющих проекта станет создание научной лаборатории, где будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики. В них смогут участвовать и нижегородские научные учреждения.

Особенно по душе новый океанариум должен быть детям. Помимо экскурсий, здесь для них будут созданы отдельные образовательные классы. Там они смогут послушать лекции о современных проблемах экологии, о морской и пресноводной флоре и фауне.

- Для детей будут организованы образовательные экскурсии, - рассказали в ООО «Аквариум». – Там они смогут не только понаблюдать за подводными обитателями, но и расширить свои знания об экологии. Этот объект может использоваться и как площадка для проведения семинаров по экологии.

По данным инвестора, строительство океанариума позволит создать 60 новых рабочих мест.

- Общий объем инвестиций в этот проект составит около 1,3 миллиардов рублей, - пояснили «Комсомолке» в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. – Построить океанариум планируется в течение двух лет. Общая площадь выделенного участка составляет 13 тысяч квадратных метров. Также рядом с комплексом океанариума планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать парковку.