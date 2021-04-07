Туристический ретро-поезд пустят до Богородска.

Грядущее 800-летие Нижнего Новгорода открывает огромные перспективы для развития туристического потенциала города. Скажется это и на работе Горьковской железной дороги. Открытие новых туристических маршрутов, запуск стилизованного ретро-поезда и новые направления дальнего следования – вот лишь малая часть новинок этого юбилейного года.

- Туристско-экскурсионные маршруты с привлечением железнодорожного транспорта все больше набирают популярность, - отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. – В нашем регионе уже существует два интересных маршрута: это «Золотая Хохлома» на традиционный фестиваль в Семенов и новая электричка в Простоквашино. За две поездки знаменитую деревню посетило уже больше 500 туристов.

Следующая дата поездки намечена на 10 апреля, и от желающих уже нет отбоя. Этот маршрут предполагает двухчасовую поездку на электричке, на протяжении которой аниматоры развлекают гостей веселыми играми под стук колес. Подобные туры выходного дня в дальнейшем планируется организовать в Семенов, Ильино, Владимир и Арзамас.

Однако на этом хорошие новости для любителей железнодорожных путешествий не заканчиваются.

- С 26 марта мы возобновили туристические программы на городской электричке по маршруту Нижний Новгород - проспект Гагарина, - поделился гендиректор АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов. - Предыдущие экскурсии были посвящены истории железной дороги и нашим двум вокзалам – Московскому и Ромодановскому. Следующую экскурсию планируем на 17 апреля. В планах проводить их на постоянной основе – 2 раза в месяц. Думаю, будем предлагать тематику, посвященную 800-летию Нижнего Новгорода. Это оказался тоже весьма популярный продукт – за две даты их посетило более 600 нижегородцев.

Интерес к этим экскурсиям вполне объясним. За время поездки пассажиры могут узнать и о знаменитых нижегородцах, и об истории ГЖД, и о железных дорогах в годы Великой Отечественной войны. Можно тут получить и специальные знания – например, об устройстве стрелок и путей. В общем, скучно точно не будет. Но и это еще не все.

- Совместно с ГЖД и туроператором в июне мы планируем запустить ретро-поезд до станции Кожевенное в Богородске, - поделился Анатолий Кузнецов. - Паровоз на Горьковской железной дороге у нас есть, планируем пока сделать два пассажирских вагона.

Этот тур выходного дня будет рассчитан на несколько часов: сначала турист в стилизованном вагоне доедет до станции Кожевенное, потом посетит экскурсию по городу и на этом же ретро-поезде отправится обратно. Уже летом эти поездки должны стать регулярными. Похожие экскурсионные туры могут быть запущены и до станций Металлист и Фролищи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

4 апреля в первый рейс отправился новый скорый поезд № 99/100 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск. Впервые у пассажиров появилась возможность отправиться на курорты Северного Кавказа прямым сообщением без пересадок.

А с 1 мая для паломников, посещающих Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, будет восстановлен туристическо-паломнический мультимодальный маршрут Москва-Арзамас-Дивеево. Для перевозок будут использоваться поезда дальнего следования, курсирующие в сообщении с Москвой и проходящие через станцию Арзамас-2, а также автобусы, следующие по маршруту Арзамас-2 – Дивеево и в обратном направлении. Рейсы «поезд + автобус» будут состыкованы по времени прибытия и отправления.