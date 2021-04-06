«Вот почему их считали оборотнями!»: драка енотовидных собак попала на видео в Нижегородской области

Драка енотовидных собак из-за еды попала на видео в Нижегородской области. Фото: Евгений КОРШУНОВ

Полные страдания крики, сверкающие глаза – если бы какой-нибудь путник случайно оказался среди ночи в Керженском заповеднике под Нижним Новгородом, он бы потом долго рассказывал жуткие истории о пережитом кошмаре.

- Из вольера, где проживают лесные северные олени, по ночам периодически доносятся душераздирающие крики. Причем копытные тут точно ни при чем – у них брачный период начнется только в сентябре. Благодаря фотоловушке удалось зафиксировать источник звуков, - рассказали в Керженском заповеднике.

Оказалось, ужасные крики издают енотовидные собаки, которые залезли в олений вольер, чтобы полакомиться «деликатесами».

- Три пушистика забрались в кормушку к оленям и устроили там драку из-за вкусной еды: комбикорма и витаминного оленьего помета. Посмотрите видео со звуком, и вы поймете, почему в японской мифологии енотовидных собак считают зверями-оборотнями, - поделились сотрудники Керженского заповедника.

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