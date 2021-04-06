«Повсюду капсулы и флаконы»: Чеченский спортсмен открыл подпольное производство анаболиков в обычной нижегородской девятиэтажке

На красивую жизнь не хватало, и парень подался в нелегальный бизнес. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде задержан уроженец Чеченской Республики, организовавший подпольный бизнес на анаболиках. Лаборатория по производству стероидов располагалась прямо в квартире обычной девятиэтажки на Московском шоссе. Как оказалось, жильцы дома были не в курсе, что творится прямо у них под носом.

«Я никогда его не видела пьяным или в каком-то неадекватном состоянии. Вроде бы нормальный парень, спортом занимается. Никогда внимания к себе не привлекал», - пожимает плечами соседка.

Что-что, а излишнее внимание 30-летнему Ахмату Сулимову (имя изменено – прим.) точно было не нужно. Ведь он превратил свою квартиру в настоящую корпорацию по производству анаболических стероидных препаратов. Подобные препараты употребляют спортсмены, чтобы нарастить мышечную массу и добиться небывалых успехов в максимально короткие сроки. Кстати, и сам Ахмат спортсмен: мужчина серьезно занимается различными видами боевых искусств и неоднократно одерживал победу на областных соревнованиях. Но в спорте много денег не заработаешь, а жить красиво хочется - вот парень и решил заняться подпольным производством стероидов. Однако бизнес его процветал ровно до тех пор, пока на него не вышли стражи порядка.

Мужчина приехал в Нижний Новгород из Грозного. Фото: СОЦСЕТИ

В «нехорошую квартиру» сотрудники наркоконтроля нагрянули в ноябре прошлого года.

«Во время обысков у него нашли 5,6 млн рублей. Также были изъяты ноутбук, сотовый телефон и ежедневник с финансовыми расчетами, названиями препаратов и их формулами», - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Повсюду в квартире был упаковочный материал – пустые капсулы и стеклянные флаконы. Упаковки закрывались с помощью специальных механических устройств, и на них наклеивалась этикетка – их оперативники тоже изъяли в большом количестве. Нашли и само сырье - всего более шести килограммов сильнодействующих веществ.

На спортсмена из Грозного завели уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере, и суд отправил его под домашний арест.

«Мужчина ранее не судим и к административной ответственности никогда не привлекался», - рассказал источник.

Теперь спортсмену-бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы.