«Запер тело в квартире и уехал»: В центре Нижнего Новгорода мужчина убил коллегу, а потом свел счеты с жизнью

Убийца нанес потерпевшему более 30 ударов ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде следователи пытаются разобраться в запутанной криминальной истории, произошедшей в центре города полторы недели назад. В конце марта в квартире на улице Грузинской было обнаружено тело жестоко убитого мужчины, а на следующий день в другой квартире нашли мертвым предполагаемого убийцу.

Как рассказали в СУ СК России по Нижегородской области, тело 32-летнего мужчины нашли 25 марта в квартире одного из домов по улице Грузинской. Убийца расправился с ним с особой жестокостью: криминалисты насчитали на теле более 30 ножевых ранений, все жилище было буквально залито кровью. По факту убийства возбудили уголовное дело, началось расследование.

Как выяснилось, погибший снимал эту квартиру вместе со своим коллегой по работе. Однако в январе тот пропал, прихватив заначку товарища - 30 тысяч рублей. До середины марта воришка скрывался от бывшего соседа, однако потом неожиданно сам вышел на связь. Он попросил о встрече, пообещав вернуть украденные деньги.

23 марта он приехал в ту самую квартиру на улице Грузинской, но дружеской встречи не получилось. Что там происходило, неизвестно, но только гость напал на своего бывшего коллегу с ножом.

«38-летний подозреваемый нанес множественные ножевые ранения по телу потерпевшего, после чего закрыл квартиру и скрылся с места преступления», - рассказали в региональном СУ СК.

Труп квартиранта пролежал за закрытыми дверями двое суток, пока его не обнаружили. Все подозрения сразу пали на бывшего соседа. Однако задержать его не успели: он свел счеты с жизнью. Его тело нашли на следующий день, 26 марта, в квартире на улице Народной в Московском районе.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Возможно, следствию станут известны какие-либо новые подробности произошедшего. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.