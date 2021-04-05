«Набрал кредитов на полжизни»: Житель нижегородского села обменял 800 тысяч рублей на лже-биткоины

Житель нижегородского села обменял 800 тысяч рублей на лже-биткоины. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой парень Алексей Густов (имена героев изменены – прим. ред.) из небольшого села Туртапка под Нижним Новгородом раньше о биткоинах имел весьма смутное представление. Как вдруг 12 февраля ему позвонил незнакомец и провел настоящий ликбез о выгодах и преимуществах электронной валюты. Его новый друг так живописно расписывал прелести богатой жизни, что 22-летний деревенский паренек проникся современными идеями и тоже решил стать счастливым обладателем биткоинов. Начать решил с малого – с 8 тысяч рублей, тем более что больше у него все равно под рукой не было.

- Сначала он перевел мошенникам 8 670 рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Потом решил перевести еще 9 тысяч рублей. Однако банк, обнаружив подозрительную операцию, заблокировал сначала сомнительный перевод, а потом и саму банковскую карту.

Любой другой на месте Алексея отступился бы и забыл о биткоинах, но наш герой оказался человеком настойчивым. Фото: СОЦСЕТИ

Любой другой на месте Алексея отступился бы и забыл о биткоинах, но наш герой оказался человеком настойчивым. Позвонив в банк, он добился разблокировки карты и все-таки перевел деньги мошенникам.

- Однако после этого звонившие потребовали, чтобы он взял кредит на 640 тысяч рублей, - поделился источник. – И он тут же подал заявку. Банк заявку одобрил, но когда он попробовал перевести эти деньги мошенникам, снова заблокировал его карту.

Так повторялось несколько раз: он пытался перевести деньги мошенника, банк пытался его остановить. Но настойчивый нижегородец все равно добивался своего. В конечном итоге он набрал больше 800 тысяч рублей кредитов. И благополучно перевел их в неизвестность. Лишь спустя несколько часов он осознал, что был обманут мошенниками. А кредитов к тому времени набрал на полжизни!

- Когда он обратился в полицию, по данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Когда указанный им номер проверили по базе данных, то оказалось, что он успел засветиться как минимум в 30 регионах страны. И везде есть пострадавшие. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.