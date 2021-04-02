16-летняя школьница заявила о беременности от женатого соседа в Нижегородской области

16-летняя девушка заявила о беременности от женатого мужчины в поселке Сосновское

В тихом поселке Сосновское Нижегородской области на днях грянул скандал. 16-летняя девочка внезапно призналась матери, что встречается со взрослым женатым мужчиной. И не просто встречается – беременна! А мама, разумеется, схватилась за сердце и бросилась писать заявление, несмотря на протесты дочери, уверявшей, что все было исключительно по любви.

Между тем, у Сергея К., о котором идет речь, казалось бы, просто идеальная семья. Любящая жена, дом – полная чаша, подрастает сынок, рядом всегда толпа друзей и родственников. Но мужчина вину не признает, и родные верят ему, а не юной «любовнице».

- Насколько я знаю, в ситуации уже разобрались, и Сергей оказался непричастным к данной истории. Информация, которая разлетелась сейчас по интернету – ложь, - заявил друг Сергея К. Александр.

- Мой клиент виновным себя не считает. По его словам, все, что произошло – из разряда бытовой выдумки. Сейчас, насколько мне известно, решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, следствие проводит проверку, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» адвокат мужчины Дмитрий Петров.