Бездомная собака вцепилась в лицо ребенка на Бору. Но видео показало, что в этой истории не все так просто

Мяальчик подошел к собаке, чтобы погладить ее, но животное испугалось и напало. Фото: СОЦСЕТИ

Несколько дней назад в нижегородских соцсетях появилось гневное сообщение жительницы Бора, рассказавшей, что ее сыну разодрала лицо бездомная собака.

- На моего ребенка набросилась и покусала собака прямо за лицо. Он выходил из магазина на улице Первомайской на Бору. Это какой-то кошмар! Нужно убрать всех собак оттуда! – написала Наталья П.

К счастью, рана оказалась не слишком глубокой. И, учитывая, что укус оказался совсем рядом с глазом мальчика, ребенку крупно повезло, что глаз не был задет.

Происшествием заинтересовались в региональном управлении СК.

- По данному факту следственным отделом по городу Бор организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако позднее в интернете появилось видео нападения собаки на мальчика. И, судя по нему, все оказалось далеко не так просто. На кадрах хорошо видно, что пес просто лежал на асфальте, а мальчик сам подошел к нему – видимо, желая погладить. Но животное испугалось и укусило ребенка.

- Зачем подходить к незнакомым собакам? Будь то домашняя или уличная. Тем более, если не знаешь, как с ними обращаться, - возмутилась Анна Брукса в сообществе «Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

- Да еще подошел сзади, что напугало собаку, - добавила Вика Яшина.

- Пацана жалко, но так-то он сам виноват, - поддержал Александр Чичурин.

Впрочем, нашлись и те, кто все равно считает, что в такой ситуации виновата собака. А точнее, сам факт того, что она находится на улице.

- Нет намордника и поводка – отстрел, - безапелляционно заявил Алексей Борисов.