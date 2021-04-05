Образовательная акция состоится 10 апреля в 14:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

До международной образовательной акции «Тотальный диктант» остаются считанные дни: уже в эту субботу, 10 апреля, за парты сядут сотни людей, чтобы проверить свой уровень грамотности. Нижний Новгород не останется в стороне – здесь будет работать 20 площадок. Рассказываем, как пройдет Тотальный диктант в Нижнем Новгороде: места проведения и условия участия.

В этом году Тотальный диктант пройдет на двух языках – русском и английском. Испытание на русском начнется в 14:00, на английском – в 16:00.

Площадки

Написать Тотальный диктант на русском языке очно в этом году можно на 20 площадках – где-то уже нет свободных мест, а где-то регистрация продолжается.

1. Государственная филармония имени М.Л. Ростроповича (Кремль, корп.2) станет самой большой площадкой тотального диктанта в Нижнем Новгороде – здесь открыто для регистрации 400 мест. Текст будет читать писатель, автор Тотального диктанта-2020 Андрей Геласимов.

2. В ТРЦ «Жар-Птица» (пл.Советская, д. 5) площадкой Тотального диктанта станет зона фудкорта на втором этаже. Текст прочтет «та самая училка» Татьяна Гартман - учитель русского языка и литературы, руководитель творческой студии «Один дома», автор YouTube-канала «Училка vs ТВ».

3. Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н.И. Лобачевского (пр. Гагарина, д.23/1) – текст читает Валентина Шавлюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и общего языкознания ИФИЖ ННГУ.

4. Институт филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, аудитория 113 (ул. Большая Покровская, д. 37, аудитория 113 ) – на этой площадке участникам акции предстоит писать под диктовку Анны Талановой, кандидата филологических наук, доцента кафедры славянской филологии и культуры ИФИЖ ННГУ, арт-менеджера, музейного специалиста.

5. Институт филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, аудитория 212 (ул. Большая Покровская, д.37, аудитория 212) – текст читает Алексей Коровашко, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской литературы ИФИЖ ННГУ, номинант национальной литературной премии «Большая книга»

6. Коворкинг Garage (ул. Октябрьская, д. 35 - вход со стороны ул. Варварской, слева от пандуса) – текст читает руководитель общественной организации «Изменим мир», лидер ESG-повестки Волго-Вятского ПАО «Сбербанк» Анастасия Плужникова.

7. Информационный центр по атомной энергии (ул. Семашко, д. 7Б) – для собравшихся здесь нижегородцев текст прочитает телеведущая Ирина Зрячева.

8. Центр детского творчества Автозаводского района (ул. Школьная, д. 4) – текст читает педагог-организатор ЦДТ Автозаводского района, победитель всероссийского конкурса «Лига вожатых» Андрей Семин.

9. Нижегородская государственная областная детская библиотека им. Т. А. Мавриной (ул. Звездинка, д. 5) – имя диктатора неизвестно.

10. Центральная районная библиотека им. В. Г. Короленко, помещение 1 (ул. Родионова, д. 199, корп. 2), диктатор - преподаватель Приволжской Медиашколы, музыкальный и театральный журналист Светлана Кукина.

11. Центральная районная библиотека им. В. Г. Короленко, помещение 2 (ул. Родионова, д. 199, корп. 2 ) – текст прочитает фронтмен группы «Джеки» Андрей Паньшин.

12. Репетиторский центр «Знатоки» (б-р Юбилейный, д. 32, офис 312) – здесь в роли диктатора выступит телеведущая Евгения Орлова.

13. Нижегородская служба добровольцев (пл. Сенная, д. 6/49 - вход со стороны двора, нужно подняться на парковку). Текст диктанта читает преподаватель английского языка, музыкант, основатель школы ирландского танца в Нижнем Новгороде Мария Монакова. Участникам необходимо иметь бахилы или сменную обувь.

14. Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Березовская, д. 96А, помещение 3) – текст читает заместитель директора Центральной библиотечной системы Московского района, заслуженный работник культуры РФ Валентина Страхова.

15. Детский технопарк «Кванториум ГАЗ» (пр-т Ленина, д. 95) – здесь нижегородцам проверить грамотность поможет журналист, дизайнер, создатель социального проекта Bobrohouse Анна Померанцева.

16. Библиотека «Центр деловой и правовой информации» (пр-т Кирова, д. 6). Испытание пройдет под диктовку культуролога, библиотекаря, куратора центра активных людей Оксаны Елагиной. Участникам необходимо иметь сменную обувь или бахилы.

17. Библиотека им. А. А. Фадеева (ул. Голованова, д. 67 ) – текст прочитает сотрудник экоцентра «Дронт» Татьяна Паутова.

18. Центральная районная библиотека им. Т. Г. Шевченко (пр-т Гагарина, д. 112 ) – здесь руководить процессом будет кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела Института экономики и предпринимательства ННГУ, активист Марианна Любимова.

19. Библиотека им. С. В. Михалкова (Анкудиновское шоссе, д. 30 ) – текст читает актёр, теле- и радиоведущий Андрей Лазарев.

20. Музейно-выставочный центр «Микула» (ул. 50-летия Победы, д. 25) – текст прочтет специалист по безопасности Алексей Голынец.

Условия участия

Участие в тотальном диктанте по-прежнему совершенно бесплатное. Всё, что вам нужно сделать, - это зарегистрироваться на сайте акции, выбрав одну из подходящих площадок, и явиться туда 10 апреля в 14:00. Регистрация продлится до пятницы.

«Вечером 9 апреля мы передадим списки участников на площадки. Если вы зарегистрируетесь после этого, волонтёры не найдут вас в списке. Мы в любом случае разберёмся в ситуации, но, скорее всего, вам придётся подождать. Просим отнестись к этому с пониманием», - предупреждают организаторы.

Принять участие в тотальном диктанте могут люди любых возрастов и профессий.

Ограничения

Не стоит забывать, что в Нижнем Новгороде все еще действует режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому в 2021 году тотальный диктант пройдет с рядом ограничений.

Так, в частности, площадки смогут принять меньше участников, чем обычно, а регистрация будет обязательной. Всем участникам необходимо быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Если у вас будут признаки ОРВИ или вы просто будете не очень хорошо себя чувствовать, пожалуйста, не приходите на очную площадку, останьтесь дома! Вы сможете принять участие в акции дистанционно», - просят организаторы.

Пишем дома

Кроме того, присоединиться к акции можно будет, не выходя из дома, - для этого команда Тотального диктанта в прошлом году запустила формат #пишемдома. Принять участие онлайн можно будет двумя способами: на Zoom-площадке или в рамках онлайн-марафона. Участник такого формата пишет диктант дома на специальном бланке от руки (его можно скачать на сайте Тотального диктанта или получить в одном из пунктов выдачи), после чего в срок до 15 апреля включительно сдает работу на проверку городской команде Тотального диктанта. Оценки за онлайн-диктант выставляться не будут, но будут указаны допущенные ошибки.

Также можно будет проверить работу самостоятельно: 16 апреля пройдёт онлайн-разбор нашей части диктанта. Результат и сертификат об участии в акции будет доступен в личном кабинете на сайте Тотального диктанта после 21 апреля.