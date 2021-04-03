«Очень стильно!»: Дина Немцова на свое 19-летие сразила поклонников новым образом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочка известной телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова на днях отметила день рождения. Юной красавице исполнилось 19 лет. На свой праздник девушка сразила поклонников новым образом.

- Теперь мне 19, - скромно подписала снимок Дина.

На фотографиях девушка предстала в деловом костюме, пикантном топе и в массивных ботинках. В качестве украшения Дина выбрала длинные нити белого жемчуга. Новый образ пришелся по вкусу всем ее подписчикам.

- Очень стильно! – в один голос заявили поклонники.

Снимок в необычном наряде светская львица выложила на странице в Инстаграм. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, одной из первых поздравила дочь с днем рождения сама телеведущая Екатерина Одинцова. Дине она посвятила трогательный пост на своей странице в инстаграм.

- С Днём рождения, моя любимая девочка, - обратилась она к дочке. - Ты - наше солнышко! Нежная, деликатная, этичная, стойкая, сильная, честная и красивая! Я сделаю всё, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не страдала и всегда знала, что мир полон света и любви! Я всегда буду рядом на этой земле. А папа поможет с небес. Всегда доверяй своему разуму и сердцу, ничего не бойся и помни: ты здесь, чтобы быть счастливой!

Напомним, несмотря на свой юный возраст, Дина уже вполне успешная леди. Она помогает в бизнесе маме, а в прошлом году вышла замуж за своего давнего возлюбленного Димитрия Матевосова.