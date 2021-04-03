«Замурованные в стенах домов кукольные головы»: На улицах Нижнего Новгорода появились необычные арт-объекты

Всего по Нижнему Новгороду "разбросано" около 15 кукольных голов. Фото: Instagram Linden Tar.

Совсем недавно горожане заметили в Нижнем Новгороде необычные и даже жуткие арт-объекты. Гуляя по улочкам города, люди стали натыкаться на маленькие кукольные головы, будто бы замурованные в стенах домов. Как оказалось, всеобщее внимание привлекло творчество уличной художницы Ольги Гречановой из творческого союза «Linden Tar».

Кому-то арт-объекты показались интересными, а кому-то пугающими. Фото: Instagram Linden Tar.

Девушка из команды, которая занимается созданием короткометражных кукольных мультфильмов, пробыла в нашем городе три дня. За период с 31 марта по 2 апреля она «разбросала» около 15 мини-инсталляций по центральной части Нижнего Новгорода.

Одна из кукольных голов находится на перекрёстке переулка Холодного и улицы Студеной. Фото: Instagram Linden Tar.

- Ребята, у нас к вам интересное предложение, чем заняться на выходных. Идите на городской квест - искать в Нижнем маленькие кукольные головы! – написали в телеграм-канале «Нижний № 1». - Попробуйте найти все.

Нижегородцы могут устроить себе квест в поисках всех инсталляций. Фото: Instagram Linden Tar.

К слову, свои поиски лучше всего начать с перекрёстка переулка Холодного и улицы Студеной. Говорят, что одна из кукольных голов расположилась где-то там.

Хоть арт-объекты и маленькие, но заметить их не так уж и трудно. Фото: Instagram Linden Tar.

Кукольные головы будто замурованы в стены домов. Фото: Instagram Linden Tar.

Сможете ли вы найти все кукольные головы? Фото: Instagram Linden Tar.

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