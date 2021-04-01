«Расчлененный» памятник Максиму Горькому установят в Ковалихинском сквере

«Расчлененный» памятник Горького соберут воедино в сквере на улице Ковалихинской. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

В сквере на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде 1 апреля 2021 года прошло выездное совещание депутатов городской думы и Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторический событий. Темой совещания стала установка в сквере памятника Максиму Горькому

Поначалу планировалось установить памятник в центре сквера, однако сейчас обсуждается другая локация – литературная зона, располагающаяся со стороны улицы Семашко. Уже в ближайшее время начнется разработка эскиза постамента, на котором будет установлен памятник, сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода.

- Это место еще несколько лет назад выбрали для памятника нижегородцы, и вот теперь, в год 800-летия Нижнего Новгорода, он наконец будет здесь размещен, - отметил заместитель председателя думы Владимир Тарасов.

Ранее памятник Максиму Горькому работы скульптора Андрея Кикина находился в парке имени Кулибина. Однако в 2011 году его демонтировали в связи с установкой часовни. В 2018 году отреставрированный памятник планировалось установить в Ковалихинском сквере. Восстановлением занимался скульптор Владимир Шиканов, а для удобства транспортировки фигуру разделили на три части. Сейчас нижняя часть памятника находится во дворе на улице Рождественской, а торс и голова хранятся в мастерской. Такое «расчленение» памятника вызвало сильное возмущение у нижегородцев. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил решить вопрос с установкой памятника в кратчайшие сроки.