«Вегас» на гриле или ароматный «Рамп» в духовке: в нижегородской Яндекс.Лавке появились новинки

Пользователи сервиса Яндекс.Лавка из Нижнего Новгорода смогут заказать новые товары в категории «Из Лавки»: стейки «Вегас», «Флэт Айрон» и мясо для запекания «Рамп». Поставщиком продукции стала российская компания «Праймбиф». Она специализируется на производстве мраморной говядины высокого качества.

— Говядина — один из популярных видов мяса среди пользователей сервиса. В 74% случаев покупатели говядины выбирают именно стейки, — сообщили в пресс-службе Яндекс.Лавки.

На упаковках стейков часто указывают кулинарные термины и специфические понятия. «Комсомолка» предлагает читателям разобраться, что за продукты предлагают Яндекс.Лавка и «Праймбиф». Начнем с названий.

Стейк «Вегас». Так его нарекли за особую популярность в ресторанах Лас-Вегаса. Строго говоря, это отруб с лопатки бычка — лучшей части говядины. Стейк можно жарить на гриле или сковороде. Каноничный вариант прожарки medium rare: румяная корочка, внутри полусырой, сочный, но кровь не видно. Можно не жарить классическим способом, а приготовить мясной тартар, карпаччо, нарезать этот стейк в плов или изрубить на бифштекс.

Стейк «Флэт Айрон». Отруб также берут с лопатки. Его главная особенность в отсутствии жесткой прожилки, которую в других стейках либо вырезают, либо размягчают в маринаде. Отличается сочностью. Готовить на сковороде, гриле. Можно запекать как ростбиф, томить гуляш, перекрутить на фарш или сделать домашние пастрами.

«Рамп». Это мясо для запекания. Отруб берут с наружной части бедра. Если пожарить на сковородке, то может выйти жестковато. Но если замариновать и отправить в духовой шкаф, то выйдет нежное и ароматное блюдо.

Переходим к характеристикам. Стейки «Из Лавки» производят из мраморной говядины породы Black Angus. Это мясо отличает особенная сочность и мраморность — межмускульные прожилки, которые делают продукт столь аппетитным.

Чтобы сделать мясо Black Angus более качественным, породу содержат на вольном выпасе в экологически чистых районах России: Воронежской и Калужской областях. В рационе бычков четыре вида кукурузы: это самый дорогой корм, который способствует достижению мраморности.

Степень мраморности говядины «Из Лавки» Choice+ и Prime. Это наивысшие уровни, которые обозначают равномерное распределение прожилок по отрубу. Перед тем как отправить мясо на полки Яндекс.Лавки, его выдерживают 14 дней в вакууме при температуре около 4 градусов Цельсия. Способ называется влажным вызреванием. С ним стейк становится сочным и нежным.

Заказать стейки и мясо «Из Лавки» уже можно в Нижнем Новгороде, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Найти их можно в разделах Яндекс.Лавки «Мясо» и «Продукты и еда от Яндекс.Лавки».